Édgar Vivar: así fue como el ‘Señor Barriga’ bajó 100 kilos ¿Qué tan seguro es?

Pero fuera de la pantalla, Vivar libraba su propia batalla contra la obesidad, un problema que lo acompañó desde la infancia y que lo llevó a tomar una decisión radical: someterse a una cirugía bypass para perder 100 kilos.

Su testimonio es impactante: “llegué a pesar 169 kilos cuando estuve en España, cuando hicimos El orfanato. Bajé 100. Hice un tratamiento de cirugía, el bypass gástrico", dijo el actor de 76 años en una entrevista reciente. Su historia, aunque inspiradora, abre el debate sobre la seguridad de este procedimiento, que ha transformado muchas vidas, pero no está exento de riesgos.

Los personajes de 'El Señor Barriga' y de su hijo 'Ñoño' eran interpretados por Édgar Vivar. Fotografía por: Cortesía Televisa

¿Qué es la cirugía bypass y cómo funcionó para Edgar Vivar?

El bypass gástrico es una intervención que reduce el tamaño del estómago y modifica el tracto digestivo para limitar la cantidad de alimentos que el paciente puede ingerir. Esto provoca una rápida pérdida de peso, pero también implica un proceso de adaptación física y emocional.

Édgar Vivar no tomó esta decisión a la ligera. “Investigué cuáles eran las opciones. Fui a ver al técnico de Maradona. Finalmente, el doctor que me operó era mexicano, me operó en Monterrey y aquí estoy”. El actor sabía que su obesidad mórbida representaba un riesgo alto para su salud, con problemas como apnea del sueño y otras complicaciones.

Sin embargo, aunque la cirugía ha sido una solución efectiva para muchas personas, no es un procedimiento sin riesgos. Entre los posibles efectos secundarios están las deficiencias nutricionales, el síndrome de dumping (mareos y náuseas tras comer) y, en casos más graves, complicaciones postoperatorias.

¿Vale la pena el riesgo del bypass?

La cirugía bypass no es una varita mágica. Si bien permite una pérdida de peso significativa, el paciente debe comprometerse con un cambio de hábitos de por vida. No basta con pasar por el quirófano; es necesario seguir una dieta estricta, hacer ejercicio y mantener un control médico constante.

En el caso de Édgar Vivar, la intervención le permitió recuperar su salud y mantenerse activo en su carrera. Hoy sigue demostrando que su transformación no solo fue física, sino también emocional. Pero, para quienes consideran esta opción, es clave informarse bien y contar con la asesoría de especialistas.

¿Cómo lograr un caso de éxito como el de Édgar Vivar?

El caso del ‘Señor Barriga’ es un ejemplo de cómo la lucha contra la obesidad puede requerir medidas drásticas, pero también de que cada decisión debe tomarse con responsabilidad.

La cirugía bypass puede ser una herramienta poderosa, pero no es para todos. ¿La clave? Informarse, prepararse y entender que el verdadero cambio comienza después del quirófano.