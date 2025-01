¿Luchas con el peso? Descubre cómo controlarlo sin frustraciones

Según la última Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN 2015), el 56.5% de la población colombiana entre 18 y 64 años vive con exceso de peso. De hecho, según informes oficiales, 1,8 millones de personas padecen enfermedades relacionadas con esta causa en todo el país.

En Google Trends, la semana donde los colombianos más buscan en internet información para bajar de peso es entre el 7 y 13 de enero. Conforme pasan los meses, se ve que esta tendencia empieza a bajar hasta disminuirse en un 50% aproximadamente.

Muchas de las preguntas que los colombianos hacen en internet están relacionadas con dietas restrictivas, remedios caseros para controlar el exceso de peso, automedicación y el uso de productos que no son de venta libre.

Entender el exceso de peso va más allá de los números: se trata de salud, hábitos y equilibrio. Fotografía por: Getty Images

¿Cómo bajar de peso saludablemente?

Es crucial derribar ciertos mitos y que las personas iniciando este año se informen adecuadamente y se comprometan con su salud.

La verdad de su peso, una herramienta pedagógica gratuita de Novo Nordisk con información científicamente comprobada, recomienda estas pautas en torno al exceso de peso y los hábitos saludables.

Desconfíe de las dietas restrictivas de internet

Siempre procure asistir al médico para manejar el exceso de peso. La obesidad es una enfermedad compleja que puede responder a diferentes causas, por lo cual ninguna estrategia funcionará para todos los pacientes.

Muchas personas acuden a dietas “milagrosas”, sin entender que hay que ir más allá de comer menos calorías y entender a fondo la manera en la que te alimentas.

Para ello, es vital que con ayuda del profesional en salud se pregunte: ¿en qué momentos del día sueles comer más alimentos no saludables? ¿Dónde comes normalmente? ¿Comes cuando está ansioso o preocupado? ¿Qué tipo de saciedad experimentas al comer?

Nadie se vuelve saludable de un día para otro

El sedentarismo, una realidad cada vez más común en las grandes ciudades, suele ser un factor de riesgo detrás del exceso de peso. Sin embargo, muchas personas pasan la mayor parte de su semana sentadas o sin actividad física porque así lo exige su trabajo u ocupación diaria.

Así pues, inicia con pequeños objetivos que sean realistas para usted y estén acordes a lo recomendado por su médico. Por ejemplo, establece una meta de pasos diarios o camine durante las horas de almuerzo o de salida de su trabajo. Expertos recomiendan plantearse un objetivo de 150 minutos de actividad física por semana.

Involucre a su vida una alimentación consciente

Este enfoque, también conocido como Mindful Eating en inglés, busca que la persona deje de alimentarse de forma instintiva y sea consciente de lo que consume, cómo lo hace y las emociones o sensaciones relacionadas con este proceso.

Es importante que, por ejemplo, la persona sepa que existen cuatro tipos de alimentos:

Frescos y naturales (frutas y verduras).

Ingredientes naturales (aceites sin procesar, almendras, especias como el orégano).

Alimentos mínimamente procesados (congelados, atún, jamones).

Ultraprocesados (que contienen conservantes y preservativos).

Asimismo, es vital que observes objetivamente no solo lo que come, sino el cómo lo haces. Evita comer de pie o caminando. También, procura hacerlo enfocado, sin estar pendiente de la televisión o el teléfono. Come despacio, esto te ayudará a sentir saciedad después de unos veinte minutos.

Si sientes antojos o ganas de comer de más, reconoce esta necesidad, acéptela y haz un pare en el camino que te permita discernir si es bueno o no para su salud.

Reconoce que está bien buscar ayuda

El exceso de peso está asociado a un gran estigma que muchas veces genera culpa y autorechazo en la persona.

Frente a ello, es esencial identificar esas creencias negativas (a menudo internas, otras veces externas) y reconocer que esto es algo que muchas personas viven en el mundo y que no es culpa de ellas.

Detrás del exceso de peso hay fenómenos biológicos que la persona no puede reconocer o cambiar por sí sola, para eso es necesario acompañarse de un profesional en el cuidado de la salud. Así pues, entender su realidad y estar dispuesto a trabajar por cambiarla es el primer paso.

Cuida tu sueño

Aunque poco se hable de esto, dormir poco altera el equilibrio hormonal y por ende puede llevar al organismo a pedir más comida y aumentar de peso.

Según consensos médicos, se requieren entre siete y nueve horas para que el cerebro y el cuerpo se recuperen. Incluso, se ha comprobado que las personas que duermen poco (menos de siete horas) tienden a consumir 300 calorías más por día que quienes descansan lo suficiente.

En ese orden de ideas, tenga en cuenta que existen verdades de peso como estas que contradicen muchos mitos en torno al exceso de peso y la obesidad. Recuerde siempre consultar un profesional en el cuidado de la salud, para entender su organismo y encontrar las alternativas para prevenir o manejar el sobrepeso.