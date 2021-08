Ron: ¿Cómo elegir la mejor botella? Aquí te decimos

A la hora de comprar licores, nos puede pasar que no sabemos qué escoger porque nos abruma la cantidad de opciones, la diferencia de precios y nuestro desconocimiento sobre ellos. Con esto en mente, consultamos a un experto para conocer trucos que nos ayuden a escoger el mejor ron.

En entrevista con la Revista Cromos, Carlos Forero, barmanager de Agua de León Restaurante, nos explica los 6 factores que debemos tener en cuenta, para que la variedad de oferta de licores en el supermercado no se convierta en una pesadilla.

Forero asegura que “cuando nos paramos frente a la góndola de un supermercado y vemos la variedad de rones que existe quedamos abrumados y la mayoría de las veces terminamos decidiendo solo por la recordación o publicidad de la marca y perdemos la oportunidad de conocer un punto más del extenso mundo del ron”. Con estos consejos, podrás elegir con mayor conocimiento.

¡Comencemos!

¿Cómo debemos escoger el tipo de ron?

Carlos Forero (CF): “A la hora de comprar cualquier licor, lo primero que debes tener en cuenta es el motivo de consumo, pues no es igual tomarte un ron en una fiesta que tomarte un ron para hablar de negocios. Por otro lado, algo a tener en cuenta es que si eres de los que piensa que no te gusta el ron es porque aún no has probado el ron indicado para ti aún”.

6 consejos para elegir el mejor ron

1. Compra en lugares autorizados

CF: “Como primera recomendación está la de comprar en lugares que cumplan con los requerimientos de ley, así sabes que es un producto aprobado para el consumo humano y cumple con los requisitos de INVIMA”.

2. Conoce tus opciones

CF: “Dependiendo de nuestro presupuesto y oportunidad de consumo vamos a encontrar rones blancos, dorados añejos y extra añejos”.

3. Ron blanco para fiestas

CF: “Si lo que queremos es un trago para mezclar y acompañar una fiesta, un ron blanco es la mejor opción ya que nos va a dar el golpe de alcohol y las notas herbales de la caña recién extraída”.

4. Ron añejo para reuniones o negocios

CF: “Si queremos algo un poco más complejo y de sabor robusto, la recomendación es un ron añejado. Aquí vamos a encontrar varias formas de maduración. Recomiendo ron tipo solera ya que hay opciones de Centro América y algunos colombianos que son protagonistas.

En este tipo de ron vamos a encontrar los aromas característicos de la destilación de la caña, pero acompañados y redondeados armoniosamente por los toques que imprime la madera como la vainilla y el clavo. La mezcla de sabores nos va a llevar a una experiencia diferente”.

Tip: el ron debe estar frío y puedes acompañarlo con una copa de agua entre sorbos. Así va a haber un consumo responsable y podrás diferenciar sabores y aromas.

5. Ron para cenar o degustar postre

CF: “El ron es un buen acompañante para la cena o el postre. En el caso de comida fresca, los rones blancos son la mejor opción. Si quieres acompañar un postre con licor, por ejemplo, de chocolate amargo, los añejos y extra añejos son los indicados. Por último, si disfrutas de fumar un puro los dorados son una buena alternativa”.

6. Disfruta el momento

CF: “Ya para cerrar es importante tener en cuenta que, aunque hay mil recomendaciones lo fundamental es disfrutarlo como tú te sientas más cómodo, en compañía de tus seres queridos y de forma responsable”.