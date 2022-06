15 cosas que vas a necesitar para la llegada de tu bebé

Si estás próximo a recibir la llegada de tu bebé, toma nota y prepárate. Estos son algunas de las cosas infaltables. Foto: Pexels

Cuando empieza a acercarse la recta final del embarazo llega el momento de preparar todo para que el nuevo miembro de nuestra familia esté cómodo. Debes pensar en todo lo que debes comprar, armar y acomodar para que la llegada de tu bebé sea perfecta.

En primer lugar, planifica todo lo que será necesario. Piensa en todo lo que pueda necesitar tu bebé en sus primeros días de vida, para conseguir las cosas más importantes para tu tranquilidad y puedas recibirlo de buena forma.

Te puede interesar leer: Los 7 errores más comunes de los papás primerizos y cómo evitarlos

Visita más contenidos como este aquí.

Te contamos cuáles son 15 de los infaltables para la llegada de tu bebé, para que te prepares a comprarlas o a pedirlas en el Baby Shower.

Lo que necesita un bebé recién nacido

Aunque hay cosas que puedes ir adquiriendo por el camino, dependiendo de lo que sea más cómodo para ti, hay otras que te recomendamos tener antes de la llegada de tu bebé, ya que te harán más fácil el acople con tu bebé recién nacido de regreso del hospital.

- Cuna: es importante que desde el primer día tengas una cuna adecuada, aunque los primeros días posiblemente duerma contigo. Antes de comprar, asegúrate de que los barrotes de la cuna no tengan mucha separación entre sí, que no estén rotos y, al momento de armarla, que no haga falta ninguno.

- Colchón: la base para la cuna debe ser firme, cómoda y que calce justo en el espacio disponible de la cuna para más seguridad del bebé.

Lee también: ¿Cómo saber si mi hijo tiene autismo? Presta atención a estas alertas

- Ropa: debes tener varias alternativas de ropa suave, medias, gorros, baberos y sábanas. En sus primeros meses tu bebé dormirá muchas horas al día por lo que debes asegurarte de que esté lo más cómodo y tranquilo posible mientras está soñando.

- Biberones: en la mayoría de los casos, los bebés se alimentan durante las primeras semanas directamente del pecho de su mamá, pero es fundamental que estés preparada con teteros para apoyar la lactancia. Existen de diversos tipos y precios, por lo que tendrás que ir probando para saber cuál es el que más se acomoda a tu bebé.

- Extractores de leche: este implemento será de gran ayuda, ya que facilitará la alimentación y permitirá que otros miembros de la familia te apoyen en el momento de cuidar al bebé, brindándote también una mayor flexibilidad.

- Pañales, muchos pañales: durante los tres primeros meses es cuando más pañales gastará tu bebé diariamente. Intenta reunir una buena cantidad en el baby shower y ve comprando otros más para estar preparada. También puedes optar por los pañales ecológicos de tela.

Recomendado: ¿Cómo cambiar el pañal a tu bebé? Guía para papás primerizos

- Toallitas húmedas: estas serán fundamentales para asear a tu bebé, no solo en el momento del cambio de pañales, sino ante cualquier otra “urgencia”.

- Bañera pequeña: a los recién nacidos es recomendable bañarlos alrededor de 3 veces por semana y será mucho más cómodo que lo hagas en una bañera.

- Esponja: ya que durante los primeros meses tu bebé no se ensuciará ni sudará como los niños más grandes, los pediatras recomiendan que los limpies con una esponjita suave y muy poco jabón.

- Toalla pequeña y suave: usa una toalla acorde con su tamaño para que lo puedas sostener fácilmente y puedas secarlo bien tras los baños. Si usas una toalla normal, podría dificultarse que lo agarres y, si es muy áspera, podrías lastimar su delicada piel.

- Cremas especiales para bebés: la higiene en tu bebé también se puede complementar con ungüentos y cremas que mantengan su piel hidratada, esto evitará que tenga sequedades o reacciones alérgicas.

Lee también: 15 nombres para tu bebé inspirados en piedras preciosas

- Coche para bebé: este es un elemento que te facilitará la vida, ya que te permitirá trasladar a tu bebé, tenerlo recostado en otro lugar de la casa en la que debas estar o que familiares te ayuden a cuidarlo.

- Pañalera: un bolso o mochila de buena capacidad te servirá para llevar las cosas que necesites, tanto en el momento del parto como para futuros traslados.

- Monitor de control de ruido: si bien este no es un elemento obligatorio, sí te recomendamos tenerlo ya que te dará más tranquilidad mientras tu bebé duerme y te dará un poco más de flexibilidad alrededor de la casa.

- Termómetro: para cuidar la salud de tu bebé, este elemento será fundamental, ya que te ayudará a monitorear su estado e identificar alguna enfermedad o malestar.