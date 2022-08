5 mitos populares del embarazo que son falsos

El embarazo, sobre todo si es la primera vez, es todo un proceso que está rodeado por novedades, dudas, la magia del cuerpo dando vida y conexiones únicas, que solo las madres podrían entender. En torno a este momento también se mueve la cultura, que ha ido dejando arraigadas algunas costumbres, mitos y tradiciones.

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

Lee también: Remedios caseros para acabar con las náuseas en el embarazo

Por esto, hemos reunido algunas de las creencias y expresiones populares que toda embarazada a escuchado (o escuchará) antes de que nazca su bebé y que resultan siendo falsos.

Mitos del embarazo

1. Ya que ahora son dos, debes comer por dos

¡Falso! Este es uno de los mitos más populares alrededor de la gestación. Es cierto que la mujer tendrá que aumentar la ingesta de algunos nutrientes por el bienestar del feto, pero no por aumentar el tamaño o porque el bebé necesite su propio plato de comida.

La mamá embarazada debe crearse una dieta con suficientes legumbres, verduras, proteínas y, contando con la prescripción médica, tomar algunos suplementos alimenticios, como el ácido fólico.

2. Durante el embarazo no deberías comer huevos

¡Mentira! De hecho, la ciencia ha demostrado que, contrario a la creencia popular, comer huevos en cualquiera de sus preparaciones puede aportar a las necesidades alimenticias de la mamá durante el embarazo.

Comer huevo sí es seguro, si se evita cualquier bacteria que podría estar en la cáscara, teniendo precaución al abrirlos de que no caigan trocitos y cocinándolos bien, jamás debes comerlos crudos (ni probar la masa cruda de una torta o unas galletas).

Recomendado: Mi bebé tiene tos, ¿qué debo hacer?

3. Si sufres de ardor de estómago, el bebé nacerá con mucho pelo

No, no existe evidencia científica que aclare este mito. Por el contrario, curiosamente, la afirmación de que las mujeres que tienen más náuseas es probable que den a luz a una niña sí es cierta. Esto fue demostrado gracias a un estudio realizado por la Universidad de Columbia, con más de 2 millones de madres gestantes.

4. La forma de la barriga puede decir el sexo de tu bebé

Este es uno de esos mitos ampliamente extendidos y que muchas personas consideran cierto, pero no. La forma de la barriguita de la mamá embarazada no puede adelantar si lo que está esperando es niño o es niña, ya que la única forma de saberlo es una ecografía, un test no invasivo en sangre materna o la amniocentesis.

Te puede interesar leer: Estrías en el postparto: así puedes tratarlas

5. No es bueno hacer deporte en el embarazo

Los médicos afirman que, durante el embarazo, se deberían seguir las mismas recomendaciones mínimas de actividad física: al menos 30 minutos de actividad física con intensidad moderada durante al menos 5 días a la semana.

Debes evitar las actividades de esfuerzo brusco o que te lleven a tener pulsaciones por encima de las 140 por minuto, pero no eliminar la actividad física completamente, ya que podría traer algunas consecuencias negativas.