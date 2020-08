Los libros siempre han sido grandes aliados en nuestras vidas y en esta época es fundamental. Leerles a tus hijos debe ser una de las cosas más importantes que puedes hacer para prepararlos para el futuro.

Carmen Alvarado de Escorcia es gestora cultural, bibliotecaria y promotora de lectura en Barranquilla. Ha sido autora del libro Tío Tigre y tres tristes...conejos muertos. Considera que la lectura es la base fundamental para enriquecer y desarrollar la memoria del lector, incrementando su imaginación, creatividad y despertando la capacidad de escucha.

Algunas recomendaciones que nos da Carmen para acercar a los más pequeños a la lectura y crearles el hábito desde muy temprana edad son los siguientes:

1. Crea un ambiente propicio para la lectura, es más que disponer de un lugar adecuado. Hace referencia a lograr que se respire el gusto por la lectura, transmitirles a los niños que se puede leer por placer, en cualquier momento o lugar. Existen muchos tipos de lectura, en voz alta, en voz baja, individual, colectiva, entre otras. En cada uno de ellos requiere un ambiente determinado.

2. Cuéntales a los niños que vas a leerles una historia, asegúrate de que estén interesados y define con ellos el lugar para la lectura. Puede ser en la sala, cuarto de estudio, ese espacio donde se pueda compartir, o en la habitación son perfectos para crear un sitio propicio, luz natural o una buena iluminación, con cojines o asientos, en general un lugar cómodo.

3. Establece una norma para el momento de la lectura: todos deben estar en silencio y atentos antes de empezar a leer.

4. Comienza con un tono de voz suave, amable, pero firme. Léeles pausadamente con voz clara y si quieres, utiliza diferentes tonos de voces.

5. Preséntales el libro que leerán, el título y autor. Pregunta si lo conocen o se imaginan de qué se trata. Si el libro tiene ilustraciones, permite que los niños las vean a medida que vas leyendo.

6. Si los niños quieren, porque saben leer y lo desean, organicen turnos para leer en voz alta. Si los niños no comprenden alguna palabra o frase, detente y explícala con tus propias palabras.

7. Ellos también pueden hacer aportes. Luego de leer, conversen sobre lo leído como quien charla a la salida de algún espectáculo sobre lo que vio. Qué les gustó o sencillamente sobre similitudes y diferencias de lo oído.

8. Deja abierta siempre la puerta hacia un próximo encuentro. Elije con ellos un momento del día para volver a hacer esta actividad. Permíteles tener iniciativa para acercarse más a los libros, para que de esta forma vayan adquiriendo el hábito de amar la lectura.

Otra recomendación es hacer actividades relacionadas con las expresiones de la tradición oral: canciones, juegos, adivinanzas, poemas, leyendas, mitologías, narraciones e historias. “Con la experiencia que he tenido como escritora de libros de tradición oral, me he dado cuenta que, a través de estas narraciones basadas en animales he podido captar aún más la atención de los más chiquitos, logrando cada vez más su gusto por este mágico mundo de la lectura”, concluyó Alvarado.