Aislinn Derbez reveló el duro momento que vivió al perder a un bebé

La actriz Aislinn Derbez en las últimas horas hizo una importante confesión sobre su vida personal. A través de su podcast, “La Magia del Caos”, la hija de Eugenio Derbez reveló que hace un par de años sufrió la pérdida de un bebé junto a su entonces esposo, Mauricio Ochmann.

Aislinn confesó que fue un golpe muy fuerte para ella, pues, aunque sucedió en las primeras semanas de embarazo, estaba muy ilusionada de poder darle un hermanito a su hija Kailani, y de volver a ser mamá

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

Lee también: Daniela Ospina da consejo de cómo empezar de cero siendo madre soltera

“Siento que muchas mujeres hemos pasado por una pérdida, me incluyo, y no lo decimos. Creo que es la primera vez que lo digo en este podcast. Creo que a mí también me pasó vivirlo como a ti y a muchísimas mujeres”, contó en la más reciente entrega de su podcast, en el que tenía como invitada a Mariana Rodríguez.

El duro relato del bebé que perdió Aislinn Derbez

Posteriormente, explicó que todo sucedió en el año 2020 y que tenía tres meses de gestación. “Perdemos bebés en la primera etapa del embarazo y obviamente incluso en etapas más avanzadas o cuando ya nacen y de verdad es de los temas que más tabú son”, afirmó.

Aislinn explicó lo mal que se sintió y las dudas que empezaron a pasar por su mente. “Se siente muy feo, duele mucho y como que dices ‘Algo está mal con mi cuerpo, ¿qué me está pasando?, ¿ya no voy a poder ser mamá nunca más?’”, reveló.

Recomendado: Maite Perroni presumió su barriguita de embarazo con sus amigas de RBD

Para ese entonces su hija Kailani tenía cerca de 2 años: “A mí me pasó después de que tuve a mi hija Kai, no pasó mucho tiempo después de que la tuve y pasó esta situación y también fue doloroso”, dijo.

“Te haces una ilusión por poquitito tiempo, pero tu vida cambia por completo en esos momentos y de repente se disuelve todo, se difumina y es como ‘Ya. No sucedió’”, agregó.

Mientras atravesaba por esta situación que no lograba comprender y que fue muy retadora en su estabilidad emocional, Aislinn y Mauricio Ochmann tomaron la decisión de separarse.

En marzo de 2020, la pareja anunció que ponía una “pausa indefinida” en su relación de pareja para fortalecer su amistad y el lazo que siempre los unirá como papás de Kai, sin embargo, casi 3 años después cada uno ha tomado su propio camino.

A través de redes sociales es fácil evidenciar que ambos mantienen una relación cordial por el bienestar de su hija de 4 años.

Te puede interesar leer: Paris Hilton anunció el nacimiento de su primer hijo con esta emotiva foto