Alistar a los hijos para el colegio equivale a un día extra de trabajo por semana

Desde que abrimos los ojos en la mañana e inician las carreras contrarreloj para que los niños estén listos para ir al colegio son muchas las tareas que debemos cumplir y demasiado el estrés que soportamos. Despertar a los niños, asearlos, vestirlos, preparar la lonchera, lidiar con los contratiempos y pequeños accidentes matutinos, son solo un abrebocas de lo que vivimos cada día.

Es tan extensa la lista de tareas que los padres tenemos antes de que llegue la hora de dejar a nuestros hijos en el colegio, que, en muchas ocasiones, antes de que dé la media mañana ya estamos agotados.

Preparar a los niños para el colegio es como un día extra de trabajo

Una interesante encuesta realizada en Estados Unidos a 2.000 padres y madres deja ver que el estrés que vivimos en ese corto (pero intenso) rato en la mañana, llegaría a equivaler a un día extra de trabajo a la semana.

Posiblemente has dejado a tus hijos en la puerta del colegio y aunque el reloj marque las 7 u 8 de la mañana, tienes la sensación de haber vivido un día entero en pocas horas. No te preocupes, no eres el único al que le sucede de acuerdo con este estudio.

Si enumeramos todas las tareas que hacemos en la mañana, es normal que acabemos agotados apenas iniciando el día. Según los datos de la encuesta, los padres realizamos un promedio de 43 actividades en la mañana.

Además, un factor que suma a este estrés es que el ritmo al que vamos nosotros es muy distinto a la pasividad de los niños, especialmente los más pequeños, que se toman la vida con tanta calma.

Esta encuesta descubrió algunos datos muy interesantes con los que seguramente te sentirás identificado en algún momento:

¿Eres de los que dice a tu hijo “¡Apúrate!”? Probablemente repitas esta frase alrededor de 540 veces en el curso escolar.

¿Tu hijo se ha chorreado el desayuno encima o se ha manchado de crema dental justo antes de salir de casa? Calma, la encuesta revela que los niños se ensucian la ropa antes de llegar al colegio aproximadamente dos veces por semana.

¿Alguna vez has “negociado” con tu hijo prometiendo comprarle un juguete o hacer algún plan divertido al salir del colegio si se lava los dientes o se viste más rápido? No te sientas culpable, cerca del 40% de los padres encuestados lo ha hecho alguna vez.

¿Has tenido que peinarte o maquillarte en el carro o en un baño público antes de entrar a la oficina? No eres el único. Casi la mitad de las madres y los padres no tienen tiempo de hacer estas sencillas tareas en casa y deben completar su aseo personal antes de llegar a trabajar, según la encuesta.

Todas estas tareas y el estrés de estar corriendo contrarreloj por llegar al colegio a tiempo, equivale, según la encuesta, a la carga y agotamiento de una jornada extra de trabajo por semana.