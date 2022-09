Así se relaciona el ciclo menstrual con la crianza que das a tus hijos

Forjar la manera en que educas y crías a tus hijos está relacionado con muchos factores en tu entorno, como la experiencia que tuviste en tu hogar, tus intereses, la información con la que cuentas y, en buena medida, cómo es tu carácter.

Además, de acuerdo con los expertos, otro factor que estaría influenciando la crianza de tus hijos sería tu ciclo menstrual.

La neuropsicóloga pediátrica de Costa Rica, Carina Castro Fumero, explica más a fondo la relación que tendría tu ciclo y la crianza.

Así influye el ciclo menstrual en la crianza respetuosa

Para iniciar, Carina explica que a lo largo de los 30 días del mes pasamos por distintas fases, relacionadas con la manera en que avanza nuestro ciclo (no solamente en los días que tienes la regla), por lo que, de la misma manera, la forma en que crías a tus hijos a lo largo del mes puede ser distinta.

“En tan solo 30 días tenemos cambios significativos en nuestro estado de ánimo, el umbral de tolerancia y hasta nuestras reacciones con nuestros hijos”, afirma la neuropsicóloga.

Resalta que, desde la ciencia, se ha comprobado que durante el ciclo menstrual la corteza prefrontal (asociada con el control de las emociones) presenta más o menos actividad según el momento del ciclo en el que estemos.

“En los días en que estamos ovulando tenemos una alta concentración de estrógenos en el torrente sanguíneo y por esto nos sentimos más contentas, eufóricas y con energía, ya que esto genera un efecto antidepresivo natural”, explica.

Por lo que es muy probable que en estos días sientas mucha más energía y positivismo para hacer lo que planeas, sintiéndonos a su vez más seguras de las decisiones que tomamos y hasta más sociables.

“Por otro lado, en la fase post ovulatoria (previo a la siguiente menstruación) tenemos una deficiencia de estrógenos lo cual nos lleva a una orientación más depresiva y por eso estamos más irritables, sensibles y reactivas”, afirma.

Durante estos días podremos notar que nuestra energía decae, tenemos un humor cambiante, buscamos espacios más calmos y solitarios, incluso nos volvemos más autocríticas con nosotras mismas.

Lo mismo puede suceder durante los días que tienes la regla, ya que muchas mujeres pasamos por cambios de humor, marcados por irritabilidad, por lo que tu ánimo puede influir directamente en lo que ocurre en el hogar y tu manera de relacionarte con tus hijos.

“Está información nos permite comprender el por qué hay días que nos sentimos malas madres y otros no. Hay días en los que acompañamos con completo respeto y empatía un berrinche y otros no, hasta en saber por qué hay días en que nos quedamos dormidas mientras los acompañamos a dormir y otros no”, concluye la neuropsicóloga.

Entender que como madres también estamos en constante cambio, que la maternidad es un mundo entero de subidas y bajadas nos permitirá ser más amigables con nosotras mismas sin “darnos palo” cuando tenemos días no tan buenos con la crianza respetuosa.