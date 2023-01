Autoestima: la manera en que le hablas a tu hijo influye en cómo él se acepta

A todos como padres o madres nos encantaría tener un libro de instrucciones que nos diga cómo responder a cualquier momento de “crisis”, cuando tu hijo se descontrola emocionalmente, tenga un ataque de rabia o sus llantos y gritos nos saquen de quicio.

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

Lee también: 7 preguntas para fortalecer la autoestima de tus hijos

Sin embargo, al querer llevar una crianza respetuosa, estos episodios retadores emocionalmente son las oportunidades en que más deberíamos hablar con amor, calma y comprensión, para forjar relaciones más sanas con nuestros hijos y aportar a su salud emocional.

La importancia de saber interiorizar el lenguaje en positivo

El impacto de tus palabras es tan fuerte que puede hacer la diferencia en la autoestima de tu hijo. Esto debes tener presente. Foto: Getty Images

Diferentes expertos en crianza y educación emocional afirman que la clave para sobrellevar las pataletas o los ataques de rabia es aprender a hablar con un tono ‘positivo’. Al tomar este camino debemos procurar que las quejas sean poco frecuentes, que el niño reciba un ‘No’ cuando sea necesario (en la justa medida) y que los límites sean unos de los principales protagonistas.

Sin embargo, siendo realistas cuando nos encontramos en un momento de desborde emocional con los niños, en muchos casos lo que menos nos fluye es hablarles con tono positivo. Estos momentos ponen a prueba nuestra paciencia, por lo que podría llevarnos a gritos, castigos y otras técnicas de crianza que no benefician al desarrollo de los niños.

Recomendado: Tres pasos para enseñar a tu hijo a calmarse en episodios de rabia

“Cuando nos dirigimos a nuestros hijos es importante hablarles con respeto y cariño, estableciendo límites desde la calma y no desde el enfado”, explica Anna Morató, la autora de la saga de cuentos infantiles “De mayor quiero ser feliz’, aunque admite que no es fácil y por esto debemos armarnos de mucha paciencia.

La autoestima se forma en la infancia

Cuando hay un momento de desborde emocional es clave hablar a los niños con un tono calmado y respetuoso, ya que la imagen que el niño tiene de sí mismo se basa en la imagen que sus padres tienen de él.

Esta práctica en muchas ocasiones no es sencilla, especialmente si no es algo que tengamos interiorizado porque no hizo parte de nuestra infancia. Por esto, debemos ir trabajándolo poco a poco, en los momentos de calma, para que gradualmente sea más fácil de usarlo y lo logres manejar en medio de la crisis.

“Es como el reto de los 21 días, al principio tienes que forzarte a hablar (y hablarte) en ese tono, un tono constructivo y no destructivo”, explica la escritora. El ejemplo más claro es la manera en que nos hablamos cuando nos equivocamos: “Qué pendejo o qué torpe”, “No voy a ser capaz”, es muy distinto de decirnos “No pasa nada, me esforzaré por conseguirlo”.

El lenguaje positivo se adquiere con el hábito y la práctica. Cuando te acostumbras a decir frases positivas, al final te saldrá de forma automática.

Te puede interesar leer: Así se afecta el cerebro de los niños por no atender sus necesidades emocionales