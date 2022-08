Paso a paso para iniciar tu banco de leche materna en casa

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, instaurada por la OMS y Unicef desde 1992, las diferentes entidades nacionales e internacionales unen sus esfuerzos para apoyar a las madres en la alimentación de sus hijos, recalcando que no existe mejor alimento para los bebés y niños pequeños que la leche materna.

El equipo de nutrición de la Clínica del Country y Clínica La Colina hace un llamado para que las nuevas madres inicien un ‘banco de leche materna’ en casa y así extender los beneficios de la lactancia durante un mayor tiempo.

Beneficios de la leche materna

La lactancia materna tiene múltiples beneficios para el bebé porque proporciona la cantidad equilibrada de nutrientes, que previene la desnutrición o la obesidad, y lo protege frente a los riesgos causados por enfermedades infecciosas. Así mismo, en las madres, la lactancia reduce el riesgo de sufrir cáncer de mama, cáncer de ovario, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares.

Sin embargo, cuando llega el fin de la licencia de maternidad puede hacer que muchas madres abandonen la lactancia materna, aunque esta se recomienda hasta que los bebés cumplan un año de vida. Por eso, los bancos de leche materna en casa son una opción ideal para las mamás que alternan este rol con la vida laboral.

Como lo explica Natalia Londoño, coordinadora de nutrición de Clínica La Colina, “al acercarse el final de la licencia de maternidad, continuar con el proceso de extracción y conservación, asegurará un aporte de leche humana adecuado para el bebé”.

¿Qué es un banco de leche?

Un ‘banco de leche’ es el término que se utiliza para el proceso de extraer, envasar y almacenar leche materna en la casa, de manera que pueda ser utilizada cuando la mamá no pueda amamantar por razones logísticas.

Para ayudar a las madres en este proceso, el equipo de la Clínica del Country y Clínica La Colina comparte las cinco claves para iniciar un banco de leche:

Clave 1: Extracción

La extracción ayuda a prevenir la mastitis, incrementa la producción y favorece la salida del pezón. El método más recomendable es la extracción manual, pues no requiere ningún tipo de inversión económica.

Paso a paso para extraerse leche manualmente Foto: Clínica del Country

Sin embargo, en el mercado existen diferentes dispositivos para extracción, tanto manuales como eléctricos, que disminuyen el tiempo empleado. En cualquiera de los casos, se recomienda escoger un lugar tranquilo para realizar la extracción.

Clave 2: Almacenamiento

Al momento de medir la cantidad correcta para almacenar, se recomienda llenar solo ¾ del envase que utilices, ya que en la congelación la leche materna se expande. También se recomienda calcular que se guarde por envase de 2 a 4 onzas, que es el volumen habitual que consume un bebé por toma.

También se recomienda marcar los envases con fecha de extracción y almacenarla por orden de vencimiento, utilizando primero las más antiguas.

Clave 3: Envase

El envase adecuado es fundamental para poder conservar los nutrientes y componentes de la leche materna al congelarse. Lo ideal son los recipientes de vidrio con tapas plásticas o en bolsas exclusivas para este fin, libres de BPA (bisfenol A).

Clave 4: Conservación

Para la conservación en buen estado de la leche, debe ser almacenada fresca, es decir, recién extraída, y congelada sin interrupción.

Es normal que la leche congelada se divida en grasa y agua, así que no te alarmes. Si al sacarla del congelador para el consumo, tiene un color diferente al que tenía cuando se extrajo, su olor genera desconfianza o se ve la división de la grasa y el agua, pero al agitarse no se logra mezclar nuevamente, es mejor desecharla porque puede ser indicio de que no es apta para el consumo.

La leche puede permanecer 12 horas en el área del refrigerador o nevera, 4 horas expuesta al ambiente y 2 horas después de estar en contacto con la boca del bebé.

Clave 5: Descongelación

Al momento de brindar la leche al bebé, es preferible no calentarla ni someterla a cambios de temperatura drásticos, ya que esto puede alterar o inactivar los nutrientes de la leche materna.

En caso de que sea necesario calentar la leche almacenada previamente, debe hacerse en agua caliente, hasta que alcance la temperatura ambiente, fuera del fuego.

Por último, la leche que se espera consumir el mismo día, se debe guardar en la nevera y ocupar el congelador para almacenar tomas futuras.