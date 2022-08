Top 10 de famosas que apoyan la lactancia materna en público

Desde el momento en que nace nuestro bebé, no existe un mejor alimento que le podamos ofrecer que la leche materna. Como madres tenemos la posibilidad de producir el líquido perfecto, con el balance de nutrientes y elementos que necesitan nuestros hijos para su desarrollo, por esto es tan apoyado y recomendado por los pediatras y expertos en alimentación que en los primeros meses se dé lactancia materna exclusiva.

Sin embargo, desafortunadamente, la lactancia materna en público en el 2022 sigue siendo un tema tabú en muchos países, ya que hay una parte de la sociedad que considera obsceno y de mal gusto ver a una madre dando pecho a su bebé.

Por esto, mientras muchas personas piden a las madres que se tapen para amamantar, muchas mujeres famosas apoyan que cada día sea más natural la lactancia materna y al ser un proceso normal y necesario para el cuidado de sus bebés, aportan haciéndolo públicamente. Y ¿qué manera más pública de hacerlo que a través de redes sociales?

En la Semana Mundial de la Lactancia Materna te traemos el top 10 de mamás famosas que apoyan el amamantamiento en público.

¿Qué famosas apoyan la lactancia materna en público?

Adriana Lucía

Adriana Lucía, a sus 40 años, disfruta al máximo y con todo el amor el cuidado de sus gemelas: Carlota y Simona. La cantante, que tiene 3 hijos, ha mostrado en sus redes sociales que está a favor de la lactancia materna, compartiendo fotos alimentando a sus pequeñas en medio de un viaje familiar.

Nicole Trunfio

La modelo y actriz australiana Nicole Trunfio ha sido una de las mayores voceras a nivel mundial en pro de la lactancia materna, al tener la iniciativa de aparecer como portada de la revista Elle Australia amamantando a su hijo Zion.

“No hay nada más poderoso y hermoso que la maternidad. La última cosa que quiero es ser controvertida, así que miren esto por lo que es, vamos a normalizar la lactancia materna, no hay nada peor que una madre que es juzgada por alimentar a su hijo hambriento en público”, explicó la modelo.

Laura Tobón

La presentadora y modelo Laura Tobón está disfrutando de su nueva etapa como mamá, con el nacimiento del pequeño Lucca. Aún antes de mostrar el rostro de su bebé, Laura compartió varias fotos en las que demuestra que es partidaria de la lactancia materna sin tabús.

Rachel McAdams

La fotógrafa Claire Rothstein compartió la imagen de la actriz Rachel McAdams quien, aún en medio de una sesión de fotos siguió con su compromiso como madre. Cuenta que esta foto se tomó unos 6 meses después del nacimiento del hijo de McAdams, por lo que aprovechó el espacio entre tomas para extraerse leche.

“La lactancia materna es la cosa más normal del mundo y no puedo imaginarme por qué o cómo está mal visto. Ni siquiera creo que necesite explicación, pero solo quería exponer esto, como si incluso cambiara la percepción de una persona de algo tan natural, tan normal, tan asombroso, entonces eso es genial”, escribió Claire.

Maleja Restrepo

En Colombia, Maleja es una de las madres famosas que más activismo ha hecho en pro de la lactancia materna en público, luego de haber sido señalada por dar pecho a su hija Macarena en un restaurante en Bogotá.

“Entre el almuerzo, toda esta dinámica con la chiquita, ella me empezó a pedir teta y yo la saqué en un restaurante muy conocido en Bogotá. Al lado había una mesa con dos mujeres, que me miraron fastidiadas y muy asqueadas”, contó la actriz.

Por lo que a través de sus redes sociales creó el #LactanciaChallenge, que consistió en que las madres compartieran fotos alimentando a sus hijos en lugares públicos, utilizando el hashtag, para romper estereotipos y tabús en torno a la lactancia.

Gisele Bündchen

La supermodelo brasilera Gisele Bündchen se ha unido al movimiento por la lactancia materna sin señalamientos al compartir imágenes alimentando a si hija Vivian mientras su equipo de estilo la ayuda a prepararse, llevando también el mensaje de que se puede ser madre sin dejar de lado el trabajo.

Greeicy Rendón

La cantante caleña Greeicy Rendón es una de las colombianas que en este 2022 se estrenan como mamás, mostrando la cara más realista de la maternidad, con todos sus desafíos y alegrías, incluyendo la importancia de la lactancia materna en el desarrollo de su pequeño Kai.

Ashley Graham

La modelo plus size Ashley Graham, mamá de 3 varones, ha mostrado su apoyo a la lactancia en público desde el nacimiento de su primogénito, Isaac. Ahora, tras el nacimiento de sus gemelos, no ha temido en mostrar cómo alimenta a los más pequeños de la casa.

Valentina Lizcano

La actriz y presentadora Valentina Lizcano volvió a ser mamá, dándole una hermanita a su hijo Salvador. Ahora, con la llegada de Alma, Valentina se suma al grupo de mamás famosas que han mostrado en público su apoyo por la lactancia materna sin tabús, como un momento de conexión madre-hijos.

Carolina Cruz

La presentadora Carolina Cruz ha mostrado a través de sus redes sociales todo el proceso que ha vivido con el nacimiento de Salvador y los desafíos que se ha tenido que enfrentar como mamá.

“Nada me he gozado más en este casi mes y medio que esta delicia de conexión única e irrepetible ¿Ha sido fácil? No ¿Te sale mucha leche? Trato ¿Lo vas a alimentar hasta cuándo? Hasta que DIOS quiera y yo pueda”, escribió en sus redes sociales.