¡Camilo y Evaluna usan pañales de tela para Índigo! Esta es la ventaja de hacerlo

“Índigo ya está muy grande”, dicen varios de los fanáticos de la pareja, quienes al igual que ellos, no ven la hora de conocer al nuevo integrante de la familia Montaner. Esta foto donde se observa a Camilo emocionado tomando con sus manos la barriguita de Evaluna, cautivó las redes sociales. Según Ricardo Montaner en marzo o abril nacerá el pequeño Índigo. Foto: Instagram

Tiempo atrás, varias madres utilizaban pañales de tela principalmente por economía. Otras los usaban porque en el mercado aún no había otro tipo de diseño que fuera más práctico como los desechables.

Si bien es cierto que salen más rentables tanto por economía como por el medio ambiente.

Pañales de tela

Antes de la creación de los pañales desechables, estos se usaban continuamente. Sin embargo, actualmente, algunas madres como Evaluna han decidió usarlos principalmente por dos razones que comentamos anteriormente: al ser reutilizables y no de un solo uso, son más respetuosos con el medio ambiente y, además, son mucho más económicos.

Este tipo de pañal responde a que se pueden lavar para ser reutilizados y así podría evitarse algún tipo de pañalitis o molestias para el bebé en su colita.

Según la web Mejor con Salud, estos pañales “ecológicos” son hipoalergénicos y ajustables, de tal manera que el contenido no se saldrá por ningún motivo.

Entre las ventajas de usar esta opción están:

Que son muy saludables para el bebé gracias a su fabricación “están fabricados a partir de productos 100 % naturales como el algodón o el bambú, de forma que el riesgo de que su delicada piel sufra irritaciones es mínimo. En este sentido, los bebés que utilizan pañales de tela presentan menor tasa de dermatitis”.

En cuanto a su comodidad, estas son telas transpirables y naturales lo cual permite su uso en temporadas calurosas “permite que la piel del pequeño transpire, evitando la sudoración y el calor excesivo. Por otra parte, no olvides la comodidad: el tacto de la tela y su suavidad no pueden compararse con la de los pañales desechables”.

El punto de la ecología es importante “en efecto, todos somos conscientes de que la cantidad de desechos y residuos que producimos desborda nuestro planeta. Además, los pañales desechables, incluso si son biodegradables, tardan unos 7 años en descomponerse. Imagina, por tanto, el grano de arena que estarás aportando”.

Como se mencionó, usar pañales de tela ayuda a tener un ahorro ya que son reutilizables. “En efecto, aunque adquirirlos en un principio resulta más caro que comprar un paquete de desechables, el hecho de que se pueden reutilizar supondrá que no tendrás que gastar cada semana una cantidad considerable en volver a comprarlos. ¡Haz tus cuentas!”.

Incluso, existen personas que los heredan, pues al igual que la ropa, si se lavan debidamente, siempre van a perdurar por buen tiempo. “Puede ser que consigas que alguien te deje los que ya ha usado con sus hijos o que los “heredes”. De esta forma, ni siquiera tendrás que hacer la inversión inicial”.

Sin embargo, no todo es color de rosa, pues al ser reutilizables requieren más trabajo. “Tendrás que lavarlos, dejarlos secar y guardarlos doblados antes de volver a usarlos. Por supuesto, esto no es tan cómodo como usar y tirar, claro. Además, tendrás que estar pendiente de cuándo poner la lavadora para no quedarte sin pañales”,

A la hora de su lavado, es importante tener mucho cuidado, pues si no se hace bien, pueden generar problemas y malos olores. “es mejor utilizar detergentes neutros y evitar el uso de lejías y otro tipo de desinfectantes que podrían irritar la piel del bebé”.