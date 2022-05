Las reglas de maternidad que Rihanna está rompiendo ¿Qué recomendaciones seguir?

La artista se ve con un abrigo color rosa con una abertura que deja ver su barriga de varios meses de embarazo. Así mismo lleva un pantalón denim. Foto: Vía Instagram

Familiares, allegados y seguidores de Rihanna están esperando la llegada del hijo de Rihanna. La interprete de S&M está feliz de cómo ha ido su embarazo y de lo completa que se siente en esta nueva faceta como madre.

En las imágenes que se han conocido de ella gracias a los paparazzi ha dejado claro que no está dispuesta a ocultar su vientre de embarazo. Desde finales de enero de 2022, la cantante hizo público que estaba embarazada, desde entonces se ha dedicado a sacudir todo el baby bump.

La cantante le dio una entrevista a Vogue y allí habló sobre lo que significa para ella la maternidad: “Cuando descubrí que estaba embarazada, pensé: ‘No hay forma de que vaya de compras a un pasillo de maternidad. Lo siento, es demasiado divertido vestirse. No voy a dejar que esa parte desaparezca porque mi cuerpo está cambiando’”, dijo.

Cosas que no ha hecho

Rihanna confesó que se niega a comprar “ropa de maternidad”, pues es más que normal que muchas mujeres piensen cómo sentirse más cómodas durante su embarazo.

En el mercado hay batas y vestidos para mujeres embarazadas con la idea y fin de que se sientas cómodas, sin embargo, a algunas no les gusta igual que a Rihanna.

Sobre el baby shower también se salió de lo típico. Teniendo en cuenta que esta fiesta es muy típica en la que se celebra la llegada del bebé, muchos la realizan una vez conocen el sexo del pequeño.

De acuerdo con Tubebebox, normalmente se realiza “a partir de los 7 meses de embarazo, es decir, en la etapa final de la gestación”.

No obstante, la interprete quiere hacer un baby shower mixto para que la decoración, el menú y todo lo relacionado no esté vinculado a ningún género. Sobre las hormonas que se alteran o producen durante esta etapa dijo “me estaba preparando para algo loco porque sabía que no tendría mi mecanismo habitual de afrontamiento: no puedo simplemente ir y fumar un porro en este momento”.

Aunque aún no ha comprado ropa del bebé aseguró que no sabe qué género será y no quiere seguir “lo que se considera ‘decente’ para las mujeres embarazadas”.

Indicó que su cuerpo está haciendo cosas increíbles durante estos meses y que no piensa seguir los pasos “normales que todas las madres demandan que uno haga”.

Consejos de maternidad

La web Salud digital de la Fundación Carlos Slim, publicó una serie de consejos para las mujeres que están en gestación.

1. Come tres comidas y dos colaciones balanceadas al día.

2. Toma una vitamina prenatal todos los días como lo indique tu obstetra o médico del seguro.

3. Bebe muchos líquidos, por lo menos de ocho a 10 vasos al día, evita la cafeína y colorante artificial.

4. No bebas alcohol.

5. No fumes ni permitas que te expongan al humo de segunda mano.

6. El ejercicio es importante para tu salud en general y puede ayudar a reducir el estrés. Camina de quince a veinte minutos cada día a un ritmo moderado o toma una clase de ejercicios de embarazo. Camina en zonas seguras.

7. Duerme lo suficiente, al menos ocho horas por noche. Si estás sufriendo de trastornos del sueño, duerme siestas durante el día y visita a tu médico para pedirle consejos.

8. Utiliza zapatos cómodos y pon los pies arriba varias veces al día para evitar la fatiga y la hinchazón de las piernas y los tobillos.

9. Continúa usando el cinturón de seguridad al viajar en vehículos de motor. La parte del hombro deberá colocarse sobre la clavícula, atravesar tu pecho entre tus senos y aun costado de tu vientre. La parte que da vuelta se colocará bajo el abdomen lo más bajo posible, en las caderas y en los muslos, nunca por encima del abdomen. Además, las mujeres embarazadas deberán sentarse lo más lejos posible de las bolsas de aire.