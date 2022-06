¿Comer la placenta de un bebé como lo hizo Evaluna tiene beneficios? Foto: Instagram

El pasado 6 de abril, los artistas Camilo Echeverry y Evaluna Montaner se convirtieron en padres en una niña llamada Índigo. Los jóvenes padres se han mostrado muy contentos con la llegada de su primogénita a través de sus redes sociales.

Puedes leer: Camilo revela que su relación con Evaluna cambió con la llegada de Índigo

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Ambos han realizado algunas confidencias de lo que ha sido el parto de índigo, se sabe que una partera estuvo presente en el nacimiento, como lo estuvo hace 60 años en el nacimiento del cantante Ricardo Montaner, abuelo de índigo.

“No sabemos si es nena o nene. Va a nacer en casa, va a nacer a través de una partera, como nací yo hace sesenta y pico de años. Va a nacer de forma muy natural, probablemente en agua. Eso lo van a decidir en el momento”, así lo comentó Ricardo a un medio de comunicación.

Por otro lado, Camilo ha compartido diversos videos con su primogénita en casa y otros en los que ha dejado ver los manos y pies de la menor.

Aunque pocas veces se ha referido sobre la crianza o el proceso de maternidad de Evaluna, el cantante colombiano Camilo ha sorprendido con las recientes revelaciones que ha realizado sobre su esposa.

Puedes leer: Fotos: la evolución de Evaluna desde el momento de su embarazo

La confesión de Camilo sobre Evaluna y su placenta

Camilo se encuentra en España cumpliendo su cita en Europa por su tour “De adentro pa fuera”., recientemente apareció en el programa español “La resistencia” de Movistar+, donde confesó que su esposa practica la placentofagia.

Durante la conversación entre Camilo y el presentador Marcos Martínez Grison, el músico de “La resistencia” comenzó a hablar sobre lo que sucede actualmente con varias mujeres que, al dar a luz, consumen su placenta. Camilo comentó que su esposa, Evaluna también consumió la placenta de su hija.

“A mi esposa se la encapsularon y se la comió (...) Mi esposa dio a luz en la casa y la doula, que es la que preparó, todo nos preguntaba qué queríamos y nos ofreció toda la gama de posibilidades”, contó el cantante en el programa español.

Puedes leer: ¿Cuántas ecografías debes realizarte durante tu embarazo?

¿Qué es la placentofagia?

Esta práctica es conocida como placentofagia, la cual hace referencia al consumo de la placenta, la cual es una estructura que se forma dentro del útero durante el embarazo y proporciona oxígeno y nutrición al bebé, a la vez que elimina sus desechos. La placenta se conecta con el bebé mediante el cordón umbilical en los 9 meses del embarazo.

¿Es beneficioso comer la placenta después de dar a luz?

Pese a que podría ser un alimento que beneficie a la madre, lo cierto es que no se ha encontrado alguna evidencia científica concreta respecto a los supuestos aportes que tiene a la madre consumir la placenta después del parto.

Según una investigación de la American Journal of Obstetrics and Gynecology en Estados Unidos, concluyó que no existía ningún beneficio observable para la madre.

Puedes leer: Así es La Colmena, la lujosa casa de Camilo y Evaluna

Por otro lado, el Journal of Midwifery Women’s Health, descartó que esta práctica ayude con la depresión post-parto en las madres, aumente los niveles de energía, sea un suplemento de hierro, o refuerce el vínculo madre e hijo, como se ha dicho en otros artículos anteriormente. Por lo tanto, no existe alguna base científica que respalde este hábito, aunque tampoco hay evidencia que tenga efectos secundarios consumir la placenta.

Sin embargo, no solo Evaluna ha consumido la placenta en capsulas, otras celebridades que también lo han hecho y lo han comentado son: Kim Kardashian, January Jones y Alicia Silverstone.

Los motivos por los que las madres se comen este órgano, es porque es una práctica que ha pasado de generación en generación, en el hecho de que antiguamente los mamíferos se alimentan de la placenta tras dar a luz, como un comportamiento de defensa frente a los depredadores.