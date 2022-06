7 pasos para preparar tu casa para la llegada del bebé

Si se acerca la llegada de tu bebé, esto debes tener preparado para que estén cómodos en el hogar. Foto: Pexels

Cuando quedan pocas semanas para el nacimiento del bebé, la mayoría de los papás crean una “check list”, que te puede facilitar mucho la vida si la empiezas a cumplir con suficiente tiempo de antelación. Uno de los aspectos que debes tener en cuenta es preparar tu casa.

Muchas parejas empiezan a experimentar lo que se conoce como “Síndrome del nido”, que es sentir el impulso (en ocasiones excesivo) de dedicar más tiempo al orden, a la limpieza y a perfeccionar cada detalle del “nido”.

Para que no te llegue el día del parto con algunos pendientes, te traemos 7 pasos que puedes seguir para preparar tu casa para la llegada de tu bebé.

1. Haz una limpieza profunda antes de la llegada del bebé

Dedica un día para limpiar a fondo todo en tu casa. Desinfecta bien el baño y la cocina; lava las cortinas, las alfombras, mantas y toda la ropita del bebé. Revisa esos espacios que normalmente no reciben tanta atención en la limpieza tradicional.

Sin embargo, no te sobre esfuerces, esto solo generará cansancio excesivo, ansiedad por sentir que siguen faltando detalles y someter a la mamá a largas jornadas que su cuerpo ya no debería estar soportando.

2. Libera espacio en armarios y cajones

Si eres de los que tienen los armarios, las alacenas y los cajones a desbordar, debes hacer espacio con urgencia porque, lo quieras o no, dentro de poco tiempo toda tu casa se llenará de cosas de bebé, que deben tener su lugar.

Bota o dona las prendas que ya no uses, tira las cremas y maquillaje que ya no utilices o que estén vencidos y deshazte de las cosas en todo el hogar que no hayas usado durante años. Con la llegada de niños a tu hogar, el espacio que hagas siempre será bien aprovechado.

3. Prepara tu habitación

Sea que decidas hacer colecho (dormir con tu bebé en tu cama) o no, tu habitación es uno de los primeros espacios que deben estar preparados para la llegada del bebé, ya que aquí pasarás mucho tiempo de las primeras semanas.

Haz una limpieza a fondo, libera campo en el closet, ubica una lámpara de luz tenue y, si lo deseas, arma la cuna junto a tu cama, mínimo 15 días antes de la fecha estimada del parto.

4. Organiza y depura tu closet

En el postparto tu cuerpo va a experimentar muchos cambios, al estar recuperándose del nacimiento y dando paso a la lactancia. Preparar tu armario de forma consciente para la nueva etapa que estás atravesando. No te presiones con ropa de la talla que tenías previo al parto, pero que posiblemente no uses en varios meses.

5. Ubica un sillón o una mecedora especialmente para ti y tu bebé

Durante los primeros meses, vas a pasar muchas horas con tu bebé sobre tu regazo, así que debes prepararte un sitio en el que estés cómoda. Puede ser un sofá, ayudada con cojines blandos, o una mecedora.

Además, si vas a dar pecho, te recomendamos incluir en este espacio un cojín de lactancia, que te ayudará a descansar tus brazos y facilitar el agarre de tu bebé.

6. Prepara a tus mascotas antes de la llegada del bebé

Así como tus hábitos y rutinas familiares cambiarán con la llegada del bebé, debes tener en cuenta que tu mascota también tendrá que adaptarse a la nueva situación.

Tanto veterinarios como pediatras coinciden en que es muy importante que la adaptación de tus mascotas y el bebé se haga de manera gradual y se produzca durante el embarazo, así no sentirán un cambio muy brusco en su vida tras el nacimiento. De acuerdo con el carácter de tu mascota, consulta con el especialista los mecanismos que deberías usar para el acercamiento.

7. Planifica los menús

Puedes crear un calendario con el menú de al menos un mes, así te asegurarás de tener una dieta balanceada, de acuerdo con las necesidades de tu bebé, mientras facilitas la visita al supermercado sin que nada se quede por fuera, además de quitar de la cabeza la preocupación de estar pensando a diario qué comer. También puedes dejar adelantada comida que te sirva de base para los días tras el parto y guardarla en tuppers en la nevera, para tener cubierta al menos la primera semana tras el parto.