Consejos para dormir mejor durante el embarazo

Durante el embarazo, dormir puede volverse todo un reto si no encontramos una buena postura para dormir plácidamente. Esto ocurre cuando la barriguita ya está bastante desarrollada y nos acercamos a los últimos meses del embarazo.

Con el paso de los meses, tanto los días como las noches, se empiezan a volver eternos por no encontrar una posición cómoda para relajarnos y dormir bien. Aquí te damos algunos consejos y posturas para poder dormir mejor durante el embarazo.

Consejos para dormir durante en el embarazo

Lo primero que debes hacer es crear una rutina de sueño para dormir bien. Sin esa rutina de sueño y con la barriguita muy desarrollada, para tu cuerpo será muy difícil conciliar el sueño. Entonces, ¿cuál es la mejor rutina de sueño para descansar durante el embarazo? Estos tips te ayudarán a crearla:

- Mantén tu habitación ordenada: si tienes tu lugar de descanso en orden, podrás conciliar el sueño con más rapidez. Si no tienes tu habitación limpia, a la hora de dormir pensarás en todo lo que tienes pendiente por hacer, no solo en el día sino antes de dar a luz, generándote sentimientos de ansiedad y no podrás conciliar el sueño.

- Airea la habitación: que lo primero que hagas en la mañana sea abrir las ventanas y puertas, para que tu habitación, además de ordenada esté fresca. Un ambiente que se sienta cargado puede aportar a qué tengas insomnio cada noche. También puedes poner algún ambientador o esencia con un olor que te guste y relaje.

- Sigue un horario: aunque inicialmente te cueste un poco, sé estricta con tu horario diario, en el que incluyas las suficientes horas de sueño, así podrás descansar mejor. Acostumbrarte a estas rutinas ayudarán a tu organismo a estabilizarse.

- No duermas la siesta: por más cansancio que sientas en el día, esfuérzate por aguantar todo el día sin dormir, así al llegar la noche, estarás tan cansada que dormirás de un tirón.

- Relájate antes de ir a dormir: toma un baño, prepárate un té, lee un libro o haz cualquier actividad que te relaje antes de ir a dormir, así conciliarás el sueño rápidamente y no estarás dando vueltas en la cama durante toda la noche.

- Intenta usar tu cama solo para dormir: durante estos meses, intenta no ver televisión, revisar redes sociales y demás en tu cama, sino acostumbra a tu cuerpo que la cama es sinónimo de descanso y al llegar se programará para dormir. Ligado a esto, te aconsejamos evitar coger el móvil un rato antes de irte a la cama.

Las mejores posturas para dormir en el embarazo

Cada mujer es distinta, al igual que cada embarazo, por eso es fundamental que encuentres cuál es la postura que más te haga sentir cómoda para pasar toda la noche.

Estas son algunas de las mejores posturas para dormir estando embarazada:

Acostada sobre el lado izquierdo

Esta es una de las posturas más recomendadas por los expertos y las madres con más experiencia. Dormir sobre el costado izquierdo ayudará a que la sangre fluya más fácilmente hacia el útero y hacia el bebé. Además, en esta posición los riñones trabajan mejor, ayudándote con la retención de líquidos durante el embarazo.

Si sientes que es necesario, puedes ayudarte ubicando almohadas que sostengan el peso de la barriguita.

Con una almohada entre las piernas

Muchas embarazadas optan por usar una almohada extra entre las piernas, para ayudar a mantener la columna recta, restando presión al resto del cuerpo, al evitar que todo el peso recaiga en una de las piernas.

Para esta posición, en el mercado encontrarás almohadas bastante largas, que permiten apoyar la barriguita y relajarte para dormir.

Pies arriba

Otra de las molestias que podrías empezar a notar a medida que avanza el embarazo es en tus piernas. Puedes sentir calambres, hormigueo o inflamación por retención de líquidos. Si sientes que tienes mala circulación en el embarazo, una de las mejores posturas para descansar es poniendo los pies en alto, ayudándote de almohadas. Así la sangre fluirá con mayor facilidad y evitarás los calambres y molestias.

Doble almohada

Muchas embarazadas optan por poner una almohada adicional en la cabeza, ya que esta posición te ayudará a evitar el reflujo o cualquier otra molestia digestiva durante el embarazo.