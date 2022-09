¿Cómo saber si mi hijo necesita complemento académico a las clases del colegio?

Como papás, en muchas ocasiones pensamos que cuando una baja calificación se asoma en el boletín de notas de sus hijos, es el momento para buscar ayuda y asesoría fuera del colegio. Mientras otros optan por hacerlo cuando los niños se sienten sobrepasados por la capacidad para resolver las tareas.

Sin embargo, “no son las únicas razones por las que los padres deberían acudir a servicios educativos complementarios e individualizados, pues brindar complemento no tiene por qué ocurrir justo cuando hay un bajo desempeño. Este tipo de servicios deben ser vistos desde lo proactivo y no desde lo reactivo” asegura Rocío Miranda, gerente general de Kumon en Colombia.

Un trabajo de grado de la Universidad Javeriana evidenció en 2019 que los estudiantes, a través del complemento académico extracurricular, se motivan y pueden aprender de otras maneras, ya que los espacios de atención personalizada rompen los esquemas normativos y disciplinares del aula de clases tradicional.

Un complemento a las clases que toman los pequeños en el colegio puede darles más herramientas para aprovechar el tiempo en clases regulares y por supuesto incrementar su rendimiento escolar general. “Es decir, muy lejos de que el colegio no esté haciendo bien su trabajo o de que la pedagogía no sea suficiente; por el contrario, se reduce la deserción escolar y se incrementa la retención estudiantil”, explica Rocío Miranda.

Enfocarse en el individuo, como lo hace el método Kumon, permite potenciar las competencias y habilidades de cada alumno a su propio ritmo.

Cuatro signos de que hay que complementar la educación del colegio

Aunque no son un reemplazo de la educación tradicional en el aula, las estrategias innovadoras que presentan los modelos de educación complementaria, hacen que los procesos teóricos sean más fáciles de adoptar.

Estos espacios pueden tener grandes ventajas para los niños que requieren un enfoque nuevo que despierte su interés y ganas de aprender, por lo que es momento de recurrir a ellos si tus hijos:

Pierden el interés por el estudio y esto se refleja directamente en sus calificaciones: estar motivados es un factor importante al momento de estudiar, así los niños se predisponen con entusiasmo y fijan mejor los conocimientos. Avanzan más rápido en unas materias que en otras: esto puede ser normal durante un proceso de acople, pero si la situación persiste es mejor optar por introducir los conocimientos de forma individualizada, al ritmo que el niño lo vaya permitiendo y no según avance toda la clase. No tiene hábitos de estudio: sea porque cambiaron de colegio o porque vienen de un periodo de vacaciones, es necesario crear el hábito con disciplina que puedan desarrollar de forma autónoma. Se distraen con facilidad: factores como que la clase en general va un paso delante de su velocidad de comprensión puede hacerlo dispersarse con facilidad ya que todo se vuelve aburrido en su entorno.

Si como padre identificas alguna de estas alertas en tus hijos, es momento de optar por alternativas que de forma individualizada complementen la formación del colegio, así podrán trabajar en sus debilidades y perfeccionar sus fortalezas, permitiéndole estar un paso adelante frente al desempeño académico de su clase.

