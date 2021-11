“Dejen de pensar que el embarazo es una convalecencia”: Carolina Guerra responde

El pasado mes de agosto, Carolina Guerra dio a conocer que se encuentra en la dulce espera de su primer hijo con su esposo David Reuben. Por medio de su cuenta de Instagram, la actriz y modelo ha compartido cómo avanza su embarazo. Por ejemplo, ya sabemos que el bebé que espera es un niño.

Al compartir su vida personal en redes, Carolina suele ser objeto de halagos y felicitaciones por parte de sus seguidores. Sin embargo, recientemente, una usuaria en Instagram la cuestionó por hacer actividad física mientras está en embarazo. En un vídeo se veía a Carolina subiendo unas escaleras, por lo que la usuaria comentó: “¿en embarazo y con esos trotes? ¡Cuídate niña! Me imagino que no quieres un susto, ¿verdad?”

Ante el comentario, la actriz decidió responder y escribió “esos comentarios y ‘consejos’ nadie te los ha pedido, así que no debes darlos por respeto, pero sobre todo porque tú no eres médico, de lo contrario sabrías que, en un embarazo sano, como el mío, esto no representa ningún tipo de riesgo”.

Carolina añadió “dejen de pensar que el embarazo es como una convalecencia. Un cuerpo activo es un cuerpo sano y es mejor opinar de lo que no se sabe. Te lo digo con respeto y cariño”. De acuerdo con Mayo Clinic, durante el embarazo se recomienda “al menos 30 minutos de ejercicio de intensidad moderada en la mayoría de los días de la semana”. Para saber qué tipo de actividad física puedes hacer, si te encuentras en embarazo, es aconsejable consultar a un especialista que te guíe y asesore con base en tu caso específico.

¿Quién es el esposo de Carolina Guerra?

La actriz está casada con David Reuben Jr, hijo de uno de los hombres más ricos de Inglaterra. Según Forbes, el padre del esposo de la colombiana tiene una fortuna de aproximadamente 16.800 millones de euros. En pesos colombianos, la suma sería de $ 75′469.032.038.400.

El suegro de la actriz es originario de la india y propietario de varios kilómetros de la costa en Ibiza y Mallorca. La empresa de los Reuben se llama Reuben Brothers y fue creada por el padre y el tío del esposo de Carolina.