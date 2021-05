Fecundación in Vitro: ¿qué es y cuáles son los avances tecnológicos?

La Fecundación in Vitro es un tratamiento de reproducción asistida, el cual consiste en la unión del óvulo con un espermatozoide en el laboratorio –in Vitro–, con el fin de obtener embriones de buena calidad que puedan, tras su transferencia al útero materno, dar lugar a un embarazo.

El primer bebé nacido por técnicas de reproducción asistida o fecundación in Vitro fue en 1978 en el Reino Unido realizado por los científicos británicos Patrick Steptoe y Robert Edwards.

Fecundación in Vitro, ¿qué es?

La fecundación in Vitro es la inyección del espermatozoide en el citoplasma del óvulo, se realiza con un microscopio que se llama micromanipulador a gran aumento en un laboratorio de reproducción asistida que debe tener unas condiciones de limpieza extremas (salas blancas) con presión positiva.

El Dr. Luis Alberto Cáceres, ginecólogo y endocrinólogo reproductivo de la Clínica del Country comenta que entre 12 a 20 días dura un tratamiento de fecundación in Vitro, se aplican 10 a 12 días de hormonas a la mujer y luego se hace una extracción de los óvulos vía vaginal con una sedación en salsa de cirugía.

Recomendaciones:

-Antes de comenzar el tratamiento se recomienda dejar de fumar, hacer ejercicio, un mal estilo de vida puede generar problemas en un embarazo espontáneo y en un embarazo obtenido con fertilización in Vitro.

-Si después de 1 año de tener relaciones sexuales sin protección no hay embarazo, entonces la pareja debe consultar a un centro de fertilidad, que lo ideal es buscar el embarazo antes de los 37 años.

-Con las técnicas de reproducción se acorta el tiempo para lograr el embarazo, que las posibilidades de embarazo son buenas antes de los 40 años y por encima de 40 no es imposible, pero el desgaste emocional es mayor debido a que muchas parejas no se embarazan con la primera transferencia de embriones, y requieren 2 o 3 más transferencias

“Muchas mujeres por encima de 40 años que desean un embarazo pero tienen una insuficiencia ovárica es decir una falta de óvulos y necesitarían de óvulos donados les diría que no es una mala decisión , es cómo adoptar un óvulo que luego va a ser tuyo y de nadie más”, comentó Cáceres.

“Dependiendo de la técnica si se requiere una inseminación artificial que es preparar el semen del esposo con unos medios especiales, se transfiere con un catéter muy fino a la cavidad uterina. Este procedimiento puede costar 5 millones de pesos y si es una fecundación in vitro es muy difícil dar un valor preciso porque cada paciente puede requerir una técnica diferente.”, manifiesta el especialista.

Avances en la reproducción asistida:

“Definitivamente el avance más importante es poder criopresevar los óvulos para luego usarlos cuando la mujer esté lista para tener un bebé, se detiene el tiempo, una mujer puede guardar sus óvulos a las 30 y usarlos a los 40 años o más”, dice Cáceres.

La vitrificación de los óvulos y de los embriones, se destacaría como avance; antes se hacía la congelación lenta de óvulos y embriones, pero este proceso generaba muy malos resultados.

Ahora con la vitrificación que es una técnica creada por un japonés Kuwayama, es una revolución en la reproducción asistida porque puedes guardas óvulos a los 30 años para aquellas mujeres que no están preparadas en el momento, o no tienen una pareja y quieren esperar para luego usarlos a los 40 años o más.

Las ventajas de la fecundación in Vitro se acortan con el tiempo para lograr el embarazo. En cuanto a las desventajas no podemos garantizar un embarazo a la primera transferencia de embriones, algunas veces se necesitan hasta 5 transferencias, esto depende de la calidad de los embriones que a su vez dependen de la edad de la mujer. A mayor edad (más de 35 años) los óvulos se deterioran en su energía y los embriones que se tienen pueden no ser de buena calidad.

Por eso, es importante aconsejar crio-preservar óvulos porque sabemos que la edad en que las mujeres se plantean ser madres va a ser cada vez más tarde.