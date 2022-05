La razón por la que casi echan a Shakira de competencia de taekwondo de su hijo

Shakira junto a sus hijos Sasha y Milan Foto: Instagra

La cantante colombiana Shakira es una de las madres más orgullosas y es inevitable que muestre cosas de sus hijos. A pesar de su apretada agenda, la barranquillera siempre ha estado al pendiente de sus hijos y entregándoles lo mejor de su labor como madre.

Puedes leer: “No se le puede mirar”: ex empleada de Shakira cuenta cómo es la cantante de jefe

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

En estos días se volvió a hablar del campeonato de uno de sus hijos en taekwondo. Para nadie es un secreto que tanto Sasha como Milán hacen parte de los mejores alumnos en artes marciales, pues así lo han evidenciado fotos y diplomas ganados como el número uno.

A través de redes sociales, la colombiana ha exaltado la facultad que tiene su hijo para realizar este ejercicio y su excelente destreza para hacerlo. Ella como mamá orgullosa ha publicado algunas fotos de él superando incluso, sus propios miedos.

¿Por qué casi sacan a Shakira de final de taekwondo?

En entrevista con Jimmy Fallon, en el programa The tonight show, la bailarina y cantante habló de uno de los momentos que avergonzó a sus hijos.

Durante el encuentro, Shak fue cuestionada por sus labores de día a día cuando no está en la tarima. Entre ellas estuvo asistir a algunas competencias de taekwondo de sus hijos.

Cuando se refirió a ello dijo que no puede evitar gritar e incluso hacer los movimientos de pelea como si estuviera ‘loca’. “Avergüenzo a mis hijos. Grito como una loca. El maestro de dojo, la última vez, me dio dos advertencias. Casi me hecha. Yo estaba como ‘patéalo en la cabeza”, contó Shakira a Fallon.

En medio de risas, el presentador solo respondió que era muy gracioso y que ese ánimo solo revelaba lo unida que era a sus hijos. “Eso es una madre amorosa, por Dios, eso es ser una buena madre” dijo.

Reto de TikTok

Igualmente, Shakira hizo parte del titular de varios medios por haber demostrado una vez más sus mejores dotes de baile en el programa. El presentador la retó a realizar un baile viral de la plataforma TikTok y ella a su mejor ritmo lo hizo sin dudar.

Puedes leer: Entrenadora personal de Shakira revela el secreto para mantener su estado físico

La barranquillera puso a bailar al presentador y lo quiso evaluar pidiéndole a Jimmy que él lo hiciera primero. Una vez empezó la canción, el Fallon empezó a dar lo mejor de sí para intentar acercarse al baile original.

No obstante fue la colombiana la que lo dejó atrás. Cuando fue su turno de bailar y hacer el reto lo cumplió con creces. Con estos pasos demostró que no solo es muy buena en la tarima sino también realizando bailes que ella sabe hacer muy bien.