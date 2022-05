Laura Tobón, nueva portada de Cromos, presentó a su hijo Lucca Foto: Instagram

La modelo y presentadora Laura Tobón aprovechó su primer Día de la Madre para posar junto al pequeño Lucca a través de su cuenta de Instagram. “Ser mamá es la experiencia más sublime que he vivido”, dijo Tobón a través de sus redes sociales.

Laura Tobón presento a su hijo Lucca en redes sociales

También comentó “ser mamá es la experiencia más sublime que he vivido. Mamás, las quiero mucho, hoy y siempre las admiro, quiero y respeto ¡Feliz día! A mi familia gracias por tanto amor y apoyo en esta nueva etapa. Les presento a mi amor”, comentó la presentadora.

El post ya cuenta con más de 200 mil likes y más de 2000 comentarios.

Una de las más emocionadas fue su cuñada y amiga, la cantante Nina Rodríguez, quien comentó: “Ayy me muero de amor!!! Ustedes me han dado los momentos más hermosos de la vida. ¡¡¡Este es Lucca de mi corazón!!! Es un ser de luz. ¡¡¡Mi pequeño Buda!!! ¡¡¡¡Lo amoooo y te amo infinito!!!! Feliz día hermana. ¡¡¡¡Y gracias me hiciste llorar!!!!

La presentadora y modelo Julieta Piñeres comento: “Toda mi admiración para ti! feliz día”

La exreina Vanessa Domínguez escribió: “Noooooo me muero los amoo!! Feliz día a la más linda de todas te amo mi Sister”.

Por otro lado, la presentadora también compartió el significado de la palabra Lucca, el nombre de su primogénito, fruto de su relación con el empresario, Álvaro Rodríguez y con quien se convirtió en madre el pasado 29 de diciembre.

“El origen de tu nombre LUCCA viene de la palabra latina Lucius, que significa “luz”, o del griego Leukos, que significa “brillante, resplandeciente”. Y creo que no hay una mejor manera de describir como Lucca me ha transformado. Esa luz llegó a todas las aristas de mi vida, incluso a esas donde solo había sombra, donde vivían mis miedo más profundos. Hoy, les digo con honestidad que de alguna manera todo ganó perspectiva, y a pesar de que tengo miedos nuevos, el amor que siento por Lucca ilumina mi camino”, escribió la presentadora Laura Tobón.

Laura Tobón es la nueva portada de la Revista Cromos en el mes de mayo

La presentadora bogotana es la estrella de un número dedicado al mes de la madre, que trae recetas deliciosas y un especial dedicado a las celebridades que fueron madres después de los cuarenta años. Encuéntrala en los puntos de venta.

“Es una etapa en la que uno realmente empieza a conocerse”, dijo en exclusiva a Cromos. “Agradezco a Dios por lo que estoy viviendo, porque estoy aprendiendo y creciendo como mujer y, aunque ha habido momentos difíciles, tengo una red de apoyo que no me deja caer”.

El artículo principal de Cromos es un homenaje a la maternidad realista a través de la experiencia de Laura. La presentadora de los programas La Voz Kids, La Voz Teens, Cámbiame el look, y Dile sí al vestido se sinceró y habló sin tapujos de los retos de la maternidad.

