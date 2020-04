'Rosa contra el virus', un relato infantil para hablarles a los hijos y a las hijas sobre el COVID-19

Redacción Cromos

A Rosa le gustan las trenzas y extraña jugar en el parque con sus amigos. Ella es la protagonista de un libro digital editado recientemente por el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. En un recorrido breve y divertido, que se puede leer en un dispositivo con acceso a Internet en cualquier parte del planeta, la niña alegre explica a los lectores más pequeños la llegada del virus que llegó a cambiar todo (También le puede interesar Protege tu piel de la luz que emiten las pantallas).

Sus páginas, llenas de color y optimismo, son una invitación a que la niña y el niño lector se identifique con la historia a través de preguntas que deben resolver en el camino. Por eso, la sugerencia de los autores en la presentación del relato es la siguiente: “es importante que el menor se sienta acompañado en la lectura de este cuento. Al final puedes encontrar un apartado de recomendaciones para adultos”.

Sin recursos complejos y sin la alarma que se suele despertar después de leer las noticias, Rosa contra el virus es un texto que llama a la paciencia, al amor filial y la empatía. “Por suerte este virus siempre hace viajes cortos, así que todos estamos esperando a que se vaya rápido”, dice Rosa en un apartado, seguido de un manual de instrucciones para lavarse las manos, mantener la distancia con los vecinos al ir al supermercado, entre otros consejos didácticos en días en los que los planes escasean.

¿Cómo hablarles a los hijos sobre el COVID-19?

En la web de la Unicef, Lisa Damour, psicóloga experta en la adolescencia, comparte algunos consejos a las madres y padres de familia. Su mensaje está anclado en la proactividad y la tranquilidad, dos virtudes que empiezan a quedarse sin cartuchos en la mayoría de los hogares.

A continuación, compartimos algunos publicados en el portal de Unicef:

El valor de la comunicación: “los padres deben tener una conversación calmada y proactiva con sus hijos acerca de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) y la responsabilidad que tienen con su salud. Hay que decirles que es posible que empiecen a tener síntomas en algún momento, que esos síntomas suelen ser muy parecidos a los de la gripe o el resfriado común, y que no hay razón para sentirse excesivamente temerosos ante esta posibilidad. Para poder ayudar a sus hijos, los padres deben alentarlos a expresar si no se sienten bien, o si están preocupados por el virus”.

Entender la situación antes de antes de juzgar: “los adultos pueden mostrar empatía ante los comprensibles sentimientos de ansiedad y preocupación de sus hijos por el COVID-19. Asegúrenles que la enfermedad generalmente es leve, sobre todo en los niños y los adultos jóvenes. También es importante recordar que muchos de los síntomas del COVID-19 se pueden tratar.

El efecto del encierro en las emociones: “el cierre temporal de las ciudades representa una gran pérdida para los adolescentes. Es peor para ellos que para nosotros porque nosotros lo comparamos con las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas. Debemos apoyar a nuestros hijos y explicarles que es normal sentirse tristes y frustrados por las pérdidas que están sufriendo”.

Combatir la 'infodemia': “es importante averiguar qué están oyendo nuestros hijos y qué consideran que es verdad. No basta con darles a conocer los hechos porque, si han oído algo inexacto y nosotros no descubrimos lo que están pensando y no se lo aclaramos directamente, podrían combinar la nueva información que reciben de nosotros con la información que ya tienen. Es fundamental descubrir lo que nuestros hijos ya saben y comenzar en ese punto a darles la información correcta”.