Amy Adams revela el lado oscuro de la maternidad en la película Canina

El 25 de enero de 2025, Amy Adams estrenó Canina en Disney+, una comedia negra dirigida por Marielle Heller que explora los desafíos de la maternidad. La película, basada en la novela de Rachel Yoder, presenta a Adams como una madre que experimenta una transformación inusual al dejar su carrera para cuidar a su hijo. Esta decisión es la puerta de entrada a los claroscuros de la maternidad con una perspectiva visceral.

En Canina, la actriz interpreta a una artista que deja su trabajo para dedicarse al cuidado de su hijo, de este modo se enfrenta a la monotonía y el aislamiento que conlleva la vida doméstica. Adams reveló cómo su personaje sufre una metamorfosis física y emocional, simbolizada por cambios corporales que reflejan su lucha interna. “La monotonía se convierte en el recuerdo”, compartió Adams en una rueda de prensa.

La directora Marielle Heller, quien también es madre, buscó retratar una maternidad honesta, alejándose de las representaciones idealizadas. “Siempre vi esta película como el antídoto a la cultura de Instagram”, explicó Heller, enfatizando la importancia de mostrar la realidad sin filtros.

El impacto emocional de la maternidad

La película profundiza en la soledad y el sacrificio que enfrentan muchas madres, de ahí que aborde temas como el agotamiento y la culpa. “¿Dónde está la mujer divertida y curiosa de la que me enamoré?”, pregunta el marido del personaje de Adams, a lo que ella responde: “Murió en el parto”. Esta línea refleja el tono sincero del filme.

Adams, quien también es productora de Canina, expresó su interés en explorar la transformación en la maternidad. “Me cautivó la novela en la que se basó”, comentó en una entrevista.

Al ser consultada por un periodista del portal Artículo 14 sobre si la maternidad se ha convertido en un estado glorificado de ser mujer, la norteamericana respondió: “No creo que exista una experiencia universal de maternidad. Sospecho que al estar en una especie de sociedad instantánea de las redes sociales, creemos ver una glorificación. Pienso que cada mujer tiene una experiencia única e individual con la maternidad. Y creo que esa es una de las cosas que ilustra la película: el viaje de cada mujer hacia la autorrealización y la maternidad. O su elección de no tener hijos. En mi caso, he aprovechado para hablar de algo que es importante para mí y que desearía haber sabido cuando nació mi hija: esa profunda necesidad de comunidad y conexión. Hacen falta más recursos para las mujeres que nos rodean, para las familias que nos rodean, para nosotros. Porque no siempre estamos conectados dentro de nuestras comunidades y la maternidad y la paternidad pueden resultar bastante aislantes”.

Canina es un retrato de la identidad femenina fragmentada por un hecho históricamente idealizado por la religión y la industria alrededor de la maternidad.