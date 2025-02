¡Comenzó la fiesta! 3 looks irreverentes para dominar el Carnaval de Barranquilla

El Carnaval de Barranquilla 2025 está a la vuelta de la esquina, y no hay mejor momento para liberar tu estilo y mostrar todo lo que tienes en el clóset.

Si aún no sabes cómo preparar tu look, no te preocupes, Daniela Segura, Content Specialist de GoTrendier, tiene los mejores consejos para que tu atuendo sea tan explosivo como la fiesta misma.

“El Carnaval es libertad en su máxima expresión. Es el momento para mezclar, romper reglas y convertir cualquier prenda en una obra de arte,” asegura la experta.

Así que toma nota, aquí, te dejamos los looks más atrevidos y cómo crear combinaciones irresistibles con un toque único.

Outfits para el Carnaval de Barranquilla 2025

Tropical y explosivo

¡El Carnaval no es para ser sutil! El Carnaval es sinónimo de colores brillantes y combinaciones audaces. Atrévete a jugar con tonos intensos, mezcla el amarillo con el verde, el fucsia con el naranja, prendas sueltas o ajustadas.

¿Lo más importante? Los accesorios, no tengas miedo de exagerar: grandes collares, gafas de sol y hasta unos pendientes extra grandes son lo que van a convertir tu look en el centro de atención.

Un outfit perfecto, es un pantalón fucsia de tiro alto combinado con una blusa de estampado tropical, unas sandalias de plataforma y gafas de sol XL.

Look DIY

La creatividad es la clave de este Carnaval. Nada mejor que transformar lo que ya tienes en casa. Por ejemplo, puedes convertir una camisa en un vestido, unos jeans en shorts o un pañuelo en un top.

Imagina este look; unos shorts de mezclilla reciclados, chaqueta oversized transformada con parches o pintura neón de colores y unos zapatos de plataforma.

Este tipo de looks DIY con actitud te permitirán no solo destacar, sino también disfrutar de la moda sin gastar de más.

Brillo y plumas

No hay Carnaval sin un toque de brillo y extravagancia. El brillo no es solo para la noche, es para todos los días de la festividad. La pluma y el brillo te aseguran que todos te miren.

Piensa en un pañuelo o tocado adornado con plumas, como toque final a un look colorido. “Puedes atarlo a tu cabeza o a tu bolso para darle un toque extra a cualquier conjunto”, añade la experta en moda.

Si buscas un look que realmente brille, ¿por qué no combinarlo todo? Una camisa oversize ajustada con un cinturón llamativo, shorts de vinil, un sombrero de lentejuelas, un pañuelo con plumas alrededor del cuello y unas botas combate.

Este look no solo es único, sino que hará que todos los ojos estén puestos en ti.