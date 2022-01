El icónico vestido de Givenchy que usó Audrey Hepburn en ‘Love in the Afternoon’

Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes Foto: Agencia Europa Press

En Love in the Afternoon, una película de 1957 dirigida por Billy Wilder, Audrey Hepburn interpreta el rol de Ariane, una mujer inocente y hermosa que se roba el corazón de Frank Flannagan, interpretado por Gary Cooper, quien representa a un hombre algo mayor que ella, mujeriego, rico y atractivo. La trama es una historia liviana de romance que, como en la mayoría de las producciones que involucran a Hepburn, es destacada por su actuación y belleza.

Te puede interesar leer: Jennifer Lawrence deslumbró con su look maternal en la premier de ‘Don’t Look Up

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

La película hizo famoso al icónico vestido de Givenchy, un traje ligero y femenino que se roba las miradas durante una escena en la ópera en la que el traje es una clara representación de la inocencia de los primeros amores.

El icónico diseño de Givenchy

El vestido es un strapless blanco, ajustado, bordado y adornado con lentejuelas. Tiene una línea de cintura de apenas 52 centímetros, acentuada con un moño de satín azul, y la falda está formada por un tul en capas que forman la caída perfecta de un traje de fiesta ovalado y pomposo.

Fue hecho “durante el período que los historiadores de moda llaman ‘la era dorada de la alta costura’, y exuda un aire de glamur y romance a la altura”, afirman en la casa de subastas inglesa Kerry Taylor, donde se inició la subasta del vestido de Givenchy el pasado 7 de diciembre en el evento Passion for Fashion (pasión por la moda), avalado en un estimado de £30.000 a £50.000. “Es un vestido de sueños, de sueños de Hollywood, para ser exactos”, describen en Kerry Taylor Auctions.

La historia detrás del vestido

Sin embargo, lo que hace al vestido tan representativo no es solo su belleza, sino lo que dice sobre Hepburn. La actriz tenía un acuerdo con su amigo Hubert de Givenchy: siempre le pedía que dejara algo de espacio para hacer ajustes en los vestidos que él confeccionaba para sus películas, para poder compartirlos con sus amigas. El diseño de Love in the Afternoon no fue la excepción y en 1958, Audrey Hepburn le regaló el vestido a su amiga de infancia Tanja Star-Busmann, quien acababa de dar a luz a una niña. Hepburn le envío el vestido por correo con una nota adjunta en la que le expresaba su cariño y le decía que tal vez el vestido sería un buen pretexto para recordar y recuperar la cintura.

Puedes leer: Lady Gaga triunfa en la premier de ‘House of Gucci’ con su vestido

En 1961, su amiga le dio el vestido a su nana, quien habría eliminado el clásico moño azul reemplazándolo por tres pequeños moños negros para lograr ampliar el vestido. Fue ella, quien más adelante en 2009 lo dio a la casa de subastas Kerry Taylor. El vestido fue totalmente restaurado por la casa de subastas de forma que pudiera regresar a su estilo Givenchy original. “Hubert (Givenchy) era un gran amigo y estoy seguro de que lo aprobaría”, le dijo Taylor a Vogue UK previo a la subasta, quien también expresó que al diseñador no le habían agradado los ajustes que vio en 2009.

Los moños negros fueron eliminados, se reemplazaron las áreas del tul que habían sido maltratados con la misma tela de otras áreas del vestido en buena condición; y se utilizó tul moderno para ubicarlo en las capas inferiores para mantener la forma original.

Por su historia, el vestido “no solo representa la esencia del estilo icónico de Audrey Hepburn, sino la amabilidad de su corazón y la generosidad de espíritu por el que fue conocida, y continúa siendo recordada”, afirman en la casa de subastas Kerry Taylor Auctions.