Camila Cabello usa el crop top al revés ¿Se impone una nueva tendencia?

Los crop tops siguen en la mira de las celebridades y esta vez Camila Cabello lo luce como nunca y se convierte en la tendencia de moda del momento.

Puedes leer: ¿Karol G el antídoto para la tusa? Esto confesó Camila Cabello

Camila Cabello Foto: getty images

Cabello le ha dado un nuevo giro a la prenda básica del verano con su último atuendo. De la temporada de verano.

La ex de Shawn Mendes ha subido unas fotografías a través de su Instagram un outfit digno de imitar, con un crop top café con escote invertido.

Puedes leer: ‘Me siento orgullosa de representar a los latinos’ Camila Cabello en Cenicienta

El posteo de 4 fotografías muestran cómo lució Camila este crop top, ha cambiado su versión moderna de la blusa corta con jeans lavados claros con cinturón y joyas de oro grueso.

Llevó el cabello suelto con dos coletas con mini trenzas tejidas a lo largo de su melena rubia, una obra de arte que estuvo en manos de su estilista de cabecera, Dimitris Giannetos.

“Mon amouuuur, mon amouuuur”, subtituló la presentación de la galería de imágenes en su cuenta Instagram que cuenta con más de 60 millones de seguidores

La galería cuenta con 2 millones de me gusta y más de ocho mil comentarios.

Algunos comentarios fueron:

“Oh My God” “Queen” “C’mon underboob!!!!!” “Mamiiiiii” entre otros.

El look de Cabello fue una respuesta muy reveladora, con el que mostró cómo llevar con éxito esta sensual prenda mientras marca tendencia para este verano.

El verano de crop tops calientes por parte de Cabello ha llegado oficialmente para esta temporada de verano. ¿Lo usarías?

Puedes leer: Esta es la gran fortuna de Kylie Jenner y la herencia que dejará a sus hijos

Camila Cabello y su nuevo amor

Tras su ruptura con el artista Shawn Mendes, hace unos días Cabello se ha dejado ver en actitud cariñosa con un joven en Los Ángeles.

La artista fue vista con Austin Kevitch, director ejecutivo de la aplicación de citas Lox Club, paseando por la ciudad de Los Ángeles abrazados y muy cercanos.

Según Ok Diario rápidamente la pareja al ver que había cámaras, se separó, no obstante, ya habían sido fotografiados y esas imágenes no tardaron en dar la vuelta al mundo del Internet-

Al parecer, Austin y Camila se conocieron gracias al actor Nicholas Galitzine, con quien la artista coprotagonizó la película Cenicienta. Ambos se hicieron muy amigos y cercanos, al parecer entre ellos hay algo más que amistad, pues la química es evidente en sus encuentros.

De momento, Camila Cabello ha preferido no pronunciarse al respecto y mantener el silencio.

Shakira es una de las latinas más ricas ¡Esto suma su fortuna!