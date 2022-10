¿Cómo hacer un maquillaje natural y luminoso si tienes piel grasa o con acné?

El maquillaje es ese perfecto amigo aliado con el que podemos contar cada vez que queremos alcanzar una versión perfeccionada o aún más bella de nuestra persona. Sin embargo, tiene su arte y como nadie nació aprendido, hay algunas cosas que nos pueden faltar a la hora de perfeccionar nuestra técnica.

Trucos de maquillaje para verse natural si tienes piel grasa o con acné

Cromos conversó con Malejo Cangrejo, maquillador de estrellas como Greeicy Rendón, Andrea Serna, Laura Acuña y más, para conocer algunos de sus mejores trucos que, seguramente, le servirá a más de uno.

Cromos: Teniendo en cuenta que las pieles naturales y glossy están muy en tendencia, pero que no son muy favorecedoras en las pieles grasas o con tendencia al acné, ¿qué recomendarías para estas personas?

Malejo Cangrejo: Por ejemplo, para las pieles que son muy secas esa tendencia es muy favorecedora porque invita a esa sobrehidratación, entonces las pieles que son muy secas pueden recurrir a texturas más oleosas, más cremosas, mucho más densas, porque va a favorecer y les va a dar ese look húmedo y luminoso, sin miedo a brotarse.

Muy diferente a las pieles que son grasas, que le temen a este acabado porque al final del día no se ve luminosa, sino que se ve grasosa. En las pieles grasas es clave que en la preparación de piel no sumen tantos productos, así no se va a sobrecargar con capas de hidratación, lo mismo con las texturas, hay texturas más micropulverizadas que hacen que el brillo se vea muy natural, digamos que productos que tienen brillo, pero que son muy polvorosos o que tienen acabados muy nacarados es mejor huirle, porque si hay acné la piel se va a ver con mucha más textura.

El secreto de una piel luminosa está en reducir la cantidad de productos que tengan polvo en su formulación y en la preparación de piel. Puedes sumar iluminadores en barra, líquidos, estos productos son campeones para lograr looks luminosos y frescos.

C: ¿Qué hacer para que el maquillaje dure bastantes horas, especialmente en climas cálidos?

MC: Aquí hay un secretico y es que los fijadores de maquillaje funcionan muy bien, sobre todo utilizándolos desde el principio hasta el final del maquillaje porque ayuda a que cada capa se vaya fijando una tras otra.

Luego, esa primera maquillada del día puede quedar un poquito pesada, eso es algo que he descubierto, porque a lo largo del día la temperatura de la piel, el sudor, hacen que el maquillaje adquiera un look más natural y fresco, entonces no hay que poner tan poquito maquillaje si quieres que te dure todo el día, si eres muy tímido en la mañana poniendo el maquillaje fácilmente se va a perder.

Lo mismo pasa en clima cálido, cuando maquillo a Andrea (Serna) y de pronto no tuve tanto tiempo, si pongo menos maquillaje en pocas horas se desvanece, se desaparece, pero cuando pongo suficiente cantidad de maquillaje, con buena cantidad, sin ese temor a que se vea un poquito cargado me va muy bien.

C: ¿Qué tips específicos tienes para maquillar rostros más redondos o cuadrados y más delgados o finos?

MC: Yo creo que los rostros más anchos o más redondos siempre van a encontrar en el contorno esa manera de concentrar la luz hacia el centro del rostro, el contorno ayuda a dar un poco de dimensión y también el rubor ayuda a alargar el rostro, entonces siempre ponerlo en diagonal por encima de los pómulos, luego un suave contorno para que se difumine y sea indetectable.

Cuando los rostros tienen volúmenes amplios y anchos, hay que tener mucho cuidado con la selección del color de la base, sin son bases de alta cobertura y te borran totalmente los colores naturales de la piel, los volúmenes del rostro van a aumentar, si tu rostro es cuadrado o redondo y pones una base de alto cubrimiento vas a aumentar el volumen del rostro entonces vas a desarmonizar.

Los rostros muy finos, claramente que le huyas a los trazos o contornos que hagan que se afinen mucho más, esos rostros pueden usar texturas con más brillo, con más cubrimiento, porque no tienen tanta limitación como los rostros con más volumen.