¿Uñas acrílicas o de gel? Así puedes escoger las que más te convienen

Las uñas son ese accesorio perfecto que remata cualquiera de los looks que decidimos llevar día a día y no hay nada que supere esa sensación de tenerla recién hechas después de ir al salón, porque sencillamente el resultado no se compara con el que se logra desde la comodidad de la casa.

Es cierto que en tendencia siguen las uñas de gel y las acrílicas para estos momentos y lo que queda del 2022, sin embargo, como ya se sabe estos resultados se consiguen solo de la mano de los expertos.

Ambas opciones son extensiones que se colocan sobre las uñas para lograr unas más uniformes y largas. Si te preguntas cuáles son las diferencias, todo radica en el material del que están hechas, cómo se aplican, cuánto duran y el grosor que se obtiene al final.

Uñas de gel

Si esta es la alternativa que más te llama la atención, ten presente que las dos alargan las puntas, las fortalecen y dan un aspecto más bonito. Aunque las en gel se hacen con esmaltes especiales que se aplican regularmente, la diferencia es que se secan con una lámpara de luz ultravioleta. A simple vista el acabado es más natural debido a que los materiales utilizados tienen más flexibilidad en comparación a las acrílicas, entonces hay muchas personas que las prefieren.

Uñas acrílicas

Esta opción consiste en extensiones que tapan las uñas naturales, aquí puedes escoger qué tan largas las quieres llevar. Su aspecto es más rígido y menos natural, pero son perfectas para todos esos decorados especiales o exuberantes que se han visto en los últimos años, entonces puedes ser más creativa y explorar con esta clase.

Más diferencias entre las uñas de gel y las uñas acrílicas

Entre las diferencias de estas dos opciones está el proceso de polimerización, el grosor del resultado final y cómo se remueven cuando ya hay que cambiarlas o retirarlas. En el caso de las uñas de gel, estas se ven más brillantes, naturales y no huelen a nada, pero son más delicadas y duran menos tiempo, vale recordar que se fijan gracias a la luz ultravioleta.

Las acrílicas son una opción perfecta para quienes desean un resultado mucho más largo a las naturales, duran más tiempo, se pueden reparar y el proceso de retiro es mucho más fácil. El problema es que no se ven muy naturales, tienen un olor característico y si se usan por periodos largos pueden dañar tus uñas naturales.