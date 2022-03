El secreto para iluminar los ojos en el último desfile de Dior en Paris

Foto tomada de Instagram/ Dior Beauty Fotografía de: Olivier Rose @olivierrosephotography Foto: Olivier Rose

Recientemente, la marca Dior presentó un desfile de Maria Grazia en el Jardín de las Tullerías en Paris.

Con las paredes rojas casi totalmente tapizadas por retratos históricos de mujeres como La joven del arete de perla de Johannes Vermeer e intervenidos por la artista italiana Mariella Betitineschi, el desfile sorprendió por su vanguardismo.

Inició con solo la silueta caminante de una mujer en la oscuridad delineada por incrustaciones fluorescentes que brillaron en la oscuridad para abrir el desfile, e hicieron alusión a una armadura. Piezas chic y románticas pero también futuristas y alusivas a la tecnología se encontraron en un mismo recinto en lo que Vogue afirmó, se sentía como un momento de tensión por la situación mundial.

Los retratos fueron la inspiración, la mirada de miles de mujeres retratadas sobre las paredes del escenario le dieron la clave al famoso maquillador Peter Philips para iluminar los rostros de las modelos.

Ojos iluminados con Dior

El maquillador le explicó a la revista Vogue que el maquillaje que eligió para esta pasarela se construyó totalmente sobre una pincelada metálica que le da luz al rostro sin iluminador ni contouring, además de procurar mantener un look natural.

La pincelada es “una especie de punto plateado en la esquina interior del ojo”, explicó Philips.

Con una brocha plana pequeña y con sombra plateada muy cerca al contorno del ojo, presiona para colorear la esquina interior, y difumina esa sombra hacia la nariz en la parte inferior.

“No la arrastré hacia arriba porque entonces se convierte en una sombra de ojos al uso, en un maquillaje más discotequero, que no era el concepto del desfile”, afirmó.

Philips también le dio un finalizado a la piel de las modelos de un tono natural y matte, se puede utilizar corrector también, de ser necesario, sobre algunos puntos en la piel.

Pero en general, es un look que busca un aspecto lo más natural y fresco posible. La razón por la que se usa el matte en estos casos es para no competir con más luz en la cara, el color de la sombra plateada ya ilumina y centra la atención sobre la mirada, y darle un poco más de brillo puede no favorecer.

Prueba otros looks en casa

Este mismo look lo puedes lograr en casa sin mucha dificultad, con cualquier sombra iluminadora, puede ser más clara, blanca o dorada, lo importante es que refleje la luz al interior del ojo y puedes combinarlo con cualquier atuendo.

Si te sientes más atrevida, puedes intentar con este otro look de Philips para la colección de alta costura de Maria Grazia, que lanzaron el pasado mes de Enero.