Fallece Richard Buckley, marido del diseñador Tom Ford

Durante medio siglo Richard Buckley fue uno de los grandes hombres de la moda de Estados Unidos e incluso a nivel global. Nació en Binghamton en 1948, una ciudad al norte del estado de Nueva York. Falleció este domingo a los 72 años rodeado de sus seres queridos, su esposo, Tom Ford y el hijo de ambos, Alexander John, quien es apodado Jack y tiene 9 años.

Richard siempre tuvo claro que deseaba escribir y que su profesión sería el periodismo. Estudió la carrera de periodismo en la Universidad de Maryland en Múnich (Alemania) Trabajó para la revista New York y más tarde fue editor de Women’s Wear Daily a mediados de los años ochenta. Luego pasó por Vanity Fair en EE. UU. y también por la revista italiana Mirabella.

En 1999 fue nombrado director de Vogue Hommes International en París, una de las publicaciones de moda masculina más prestigiosas del mundo, cargo que mantuvo hasta 2005, después se trasladó a Londres antes de volver a EE UU.

Cuentan los que trabajaron con Buckley que tenía la habilidad para detectar el ‘próximo gran acontecimiento’ y quien descubrió a través de sus páginas a grandes diseñadores, actrices y músicos del momento resaltando su gran talento.

HISTORIA DE AMOR CON TOM FORD

Aunque de la relación que sostuvo con el diseñador Tom Ford poco se habla, se dice que se conocieron en un desfile de moda de Nueva York en 1986. Tom le contó a “People” cómo conoció a su esposo. “Fue amor a primera vista”, dijo. En ese entonces Tom tenía 25 años y Buckley, 38 años.

En 2011, el diseñador señalaba para la revista OUT que decidió casarse con el periodista, después de coincidir por segunda vez con él en un ascensor en las oficinas de WWD, otra de las revistas para las que trabajó Richard Buckley. “En ese ascensor decidí que iba a casarme con él. Soy muy práctico, y fue como: ‘Vale, aquí hay bastante química’.

Cumplía todos mis requisitos y, ¡boom!, nada más llegar al piso fue como, vale, vendido”, explicaba Tom Ford. “Conocerle fue excitante pero también me dio miedo, porque sabía que él era diferente y que eso que sentía con él sería muy diferente de cuanto había sentido con anterioridad”.

Tres años después de conocerse Tom se convirtió en el gran apoyo de su marido cuando en 1989, tuvo que ser operado de un cáncer de garganta. Según contaba el propio Richard Buckley al diario The New York Times. “Tom me ha visto pasar por muchas cosas. Desde mi cáncer de garganta a la muerte de mi hermano y mi madre con solo 48 horas de diferencia, pasando por más ataques de neumonía de los que puedo contar”, revelaba Buckley al diario estadounidense.

Buckley contaría en otro medio que, al conocer a Tom, este ya tenía claro que se convertiría en uno de los grandes: “Para nuestra primera cita fuimos a un restaurante barato del Upper East Side llamado Albuquerque Eats. Tom no paraba de parlotear: ‘Y en 10 años estaré mostrando mi propia colección en París, y voy a ser millonario, y voy a hacer esto y lo otro’”, explicó Richard, quien fue testigo de los triunfos de su marido tanto en el mundo de la moda como en el cine.

La pareja se casó en 2014, poco después de la legalización del matrimonio homosexual en Estados Unidos. Dos años antes, en septiembre de 2012, gracias a la ayuda de un vientre de alquiler, tuvieron a su hijo Alexander John, de ahora 9 años.

Luego de 35 años juntos, Buckley se despidió de Tom y su hijo, Jack en su casa en Los Ángeles, dejando un vacío al diseñador.

A través de un comunicado revelado por los representantes del diseñador estadounidense se puede leer: “El diseñador Tom Ford anuncia con gran tristeza el fallecimiento de Ricard Buckley, su amado esposo desde hace 35 años. Richard falleció pacíficamente anoche en su casa de los Ángeles, con Tom y su hijo Jack a su lado. Ha muerto de causas naturales, tras una prolongada enfermedad”.