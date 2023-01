JACKIE 1961: El bolso de Gucci que será tendencia en 2023.

Este 2023 Gucci quiere regresar al pasado para revivir un estilo clásico con un modelo de cartera para las mujeres que quieren ser elegantes pero además cosmopolitas, y ser un ejemplo de estilo tanto en las pasarelas como en las calles.

La famosa marca ha decidido retomar el modelo clásico y sofisticado que tanto lo caracteriza. Es por eso que recientemente ha presentado su nuevo bolso JACKIE 1961, y según la revista Glamour, su diseño novedoso cuenta los 60 años de historia de la marca.

De acuerdo con Glamour, lo cierto es que el nuevo bolso tiene un estilo tan clásico que “al utilizarlo, te sentirás con una actitud empoderada y muy intuitiva, al estilo old money vibes”. Esta nueva cartera de Gucci, JACKIE 1961, es una de las más interesantes formas de reapropiación de estilo de la marca porque ya trae detalles clásicos pero además, tiene nuevos colores y su mayor reto es conquistar a la mujer actual y contemporánea que se ha enamorado de estilos más vanguardistas como los de Balenciaga, etc. La marca le ha apostado a una parte del público que no está conforme ya con los diseños “basura” o irónicos y busca las mujeres que sienten un gran amor por la moda antigua y valoran abiertamente los ítems tradicionales de excelente calidad y elegancia.

Dakota Johnson es la cara de la campaña

La famosa actriz hija de Melanie Griffith e hija adoptiva de Antonio Banderas ha sido escogida como la protagonista de esta nueva campaña en la que se le ve feliz en pleno verano con varios bolsos del modelo en diferentes colores.

Gucci explica para Glamour que este bolso “es sinónimo de versatilidad, elegancia, atemporalidad y de lo disruptivo. Enamórate del diseño del bolso caracterizado por su hermosa silueta tipo media luna y su sostificado aplique de pistón. Podrás encontrarlo en distintos colores, tamaños y materiales” y lo más probable es que durante este primer momento del año empieces a verlo por todas partes, y que pronto se convierta en un nuevo clásico.

