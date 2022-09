Jessica Chastain muestra cómo llevar el pelo largo con ondas esponjosas

Las ondas menos marcadas en pelo largo son la tendencia de este año, con el propósito de que se vea lo más natural posible, y Jessica Chastain es el perfecto ejemplo.

La actriz estrena en unos días su nueva película “The Good Nurse” y está siendo el foco de atención en las últimas semanas. Pero lo que se impone como tendencia es el pelo largo y esponjoso. El peinado es super favorecedor y es perfecto para mujeres que no gustan de cortes muy radicales o vanguardistas.

En la cuenta de Instagram de Jessica aparece cómo su estilista, Renato Campora, peina a la actriz una melena suelta con ondas deshechas pero a la vez muy esponjosas.

También aparece con un vestido evasé verde sin mangas.

¿Cómo recrear el pelo de ondas esponjosas y ligeras de Jessica Chastain?

Las ondas han sido tendencia en pelo, en general en melenas cortas, pero ahora también en pelo largo. Si lo que buscas es movimiento y volumen sin frizz y no sabes cómo hacerlo para que queden suaves pero con un look saludable, aquí te contamos cómo hacerlo de forma fácil y sencilla. Tienes dos opciones:

1. Si tu pelo está dañado y no quieres usar plancha, la estilista Raquel Saiz explica en el portal Telva que “uno de los métodos para ondular sin calor es dormir con unas trenzas. Se divide la melena en cuatro partes y se hacen cuatro trenzas. Si queremos que las ondas salgan desde la raíz, entonces nos hacemos unas trenzas francesas u holandesas. Si no podemos dejar pasar la noche, un truco es deslizar la plancha sobre las trenzas.”.Una vez estén marcadas las ondas se deben peinar con una peinilla de cerdas anchas o con los dedos para no marcarlo.

2. Si prefieres usar plancha para unas ondas más profesionales, lo mejor es pasarla como normalmente lo haces, pero con una crema protectora de calor. Si quieres unas ondas más grandes, toma mechones más grandes y si quieres algo más pequeño cuida que la plancha no se concentre demasiado en un solo mechón.

Con estas dos técnicas, conseguirás unas ondas ideales para cualquier ocasión especial o para tu día a día. La recomendación es que utilices un cepillo normal después de la peinilla para que las ondas no queden tan marcadas, y logres un efecto más parecido al de la actriz Jessica Chastain.

