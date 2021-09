Kate Middleton: la noche en que se convirtió en diva de Hollywood y chica bond

Kate Middleton ha acaparado la mirada de miles de personas en todo el mundo por su reluciente vestido dorado con capa que lució en la alfombra roja de la película de James Bond, ‘007, Sin tiempo para morir’ en el que ha acudido con su esposo, el príncipe William, el príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles, Camila Parker.

Lo que no se esperaba la prensa era la entrada majestuosa que tuvo la duquesa de Cambridge al caminar por la alfombra roja con un diseño exclusivo de la diseñadora Jenny Packhman, un digno look de Hollywood o más parecido a la chica bond del momento. Su elegancia hizo que los miles de lentes fotográficos se volcaran a su estilo y en cuestión de minutos las redes sociales no han dejado de hablar de la presencia de una de las royals más queridas de Londres.

El vestido de Kate era dorado y confeccionado artesanalmente por la diseñadora de moda británica llevaba pedrería y hecho a la medida de la duquesa con una capa de tul que cubría sus brazos y espalda que se desplegaba hasta el piso del tapete rojo del Royal Albert Hall. Su traje tenía en el centro un torso de pedrería donde nacían destellos de lentejuelas doradas que se ubicaron estratégicamente en todo el vestido, al final del vestido se podría observar transparencia en la parte inferior que brilló con broche de oro en el estreno de la película del agente más famoso de todo el mundo, James Bond.

Según ABC de España, el diseño original ronda los 4.400 euros cercanos a los $19.428.450 de pesos colombianos, aunque ya se encuentra agotado.

La esposa del príncipe William, Kate Middleton ha completado su estilismo con unos pendientes también dorados de O’Nitaa, una firma de joyería asiática con tienda en Londres en la que la duquesa de Cambridge ha elegido en años anteriores.

La película tuvo algunos retrasos por causa de la crisis sanitaria, a los cines mundiales llegará este viernes 1 de octubre, pero este jueves ya se estrena en las salas de cine del Reino Unido. La premier en Londres es la primera de una serie de eventos promocionales de Bond en todo el mundo, será a beneficio de organizaciones que apoyan a los miembros actuales y antiguos de las fuerzas especiales del Reino Unido, el Servicio de Inteligencia Secreto, el Servicio de Seguridad y el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno, informó el sitio oficial de 007.

Daniel Craig se despide del agente 007

Este viernes 1 de octubre el actor se despide de su papel en la saga del agente más famoso del mundo, con la última película ‘007 Sin tiempo para morir’ tras cinco películas seguidas protagonizando este film.

“Esta película no está hecha para verse en un teléfono móvil (…) Me lo he pasado en grande haciendo esta película. Creo que el resultado es más que óptimo. Ahora solo queda enseñársela al público, que es la mejor parte. Espero que la gente disfrute con la cinta”, argumentó el actor inglés

No echa la mirada hacia atrás con pensamientos negativos sobre la producción, al contrario, solo tiene buenas palabras para explorar, pero también para destacar lo estupendo que fue grabar con el equipo. “Si la gente continúa comentando mis películas dentro de diez o quince años, sería maravilloso. Ahora bien, si eso no sucede, tampoco pasa nada, así son las cosas. El mundo se mueve y cambia con mucha velocidad”, expresó el actor Craig.