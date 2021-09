Si tuviera que elegir un lugar, elegiría Colombia: Tilda Swinton sobre “Memoria”

Con una sonrisa en su rostro y un efusivo saludo, Tilda nos recibió para contarnos sobre la cinta y su experiencia en Colombia. Con una camisa amplia y colorida y con su cabello corto peinado hacia atrás, la actriz de 60 años transmite tranquilidad con su porte y actitud y explica cómo esta cinta es el trabajo conjunto de 15 años de ella y de Apichatpong Weerasethakul.

Tras las preguntas de rigor sobre su estadía, Tilda, ganadora del Premio Oscar a Mejor actriz de reparto 2007 por la película Michael Clayton, comienza narrando cómo se convirtió en parte fundamental de esta producción. “Apichatpong Weerasethakul y yo nos hicimos amigos porque vi una de sus películas en 2004. Nos hicimos corresponsales y muy pronto decidimos que queríamos hacer un proyecto juntos. Entonces, hemos hablado de ello durante unos 15 años, y entonces no sabíamos dónde íbamos a filmarlo; sabíamos que no queríamos hacerlo en Tailandia o Escocia. Ambos queríamos ser extraños en un lugar. Finalmente, fue a un festival de cine en Cartagena y reconoció a Colombia como el lugar. Entonces, he sido parte de esto desde el principio. Desarrollamos juntos”.

El proceso creativo llevó bastante tiempo, pues “Memoria” no es una película tradicional y es más bien una experiencia en la que el sonido y el estado del ser cobran vital importancia. Al respecto, el elemento que más llamó la atención de Tilda es que la cinta no es una historia en sí, “lo que estábamos viendo era un entorno, un estado del ser. Esa es la narrativa, un estado del ser en el que se encuentra Jessica, solo queríamos nadar en esa agua para inspirar a la audiencia. [”Memoria”] se trataba de ser dislocado, no solo geográficamente, sino también de la red social. Fue el punto de partida y fue el comienzo de la construcción de este personaje y de cómo mantenerla dislocada”.

En este punto es clave aclarar que el sonido juega un papel fundamental dentro del filme, de hecho, es el hilo conductor de la experiencia que la audiencia vive al ver y escuchar esta cinta. La interprete, emocionada y reflexiva cuenta que “el sonido es lo que hace que el mundo gire. Sé que es uno de los sonidos a los que realmente respondo sobre las películas de Apichatpong Weerasethakul. Su cine realmente vive dentro de un paisaje sonoro, y cuando empezamos a trabajar supe que ese paisaje sonoro sería una gran contribución a la película. El sonido fue uno de los trabajos que tuvimos que negociar: cómo imaginar algo que vendría después. Su cuerpo es tan ancho y sus tomas son tan largas, es casi como la tensión cuando haces una gran pompa de jabón, su cuerpo sostiene esta tensión del jabón. Dentro de esa tensión existe todo lo que se ve, pero también existe todo lo que se oye. Introduce a la audiencia a una experiencia completamente nueva. Necesitas tener los oídos abiertos”.

Además de poder ver la interpretación de la escocesa, en la producción participan Elkin Díaz y Juan Pablo Urrego. Dos actores colombianos que tuvieron la oportunidad de trabajar con esta estrella, quien asegura que ambos “fueron encantadores desde el principio. Estaba tan feliz de que accedieran a hacer que esto funcionara con nosotros. Los amo tanto a ambos, pasamos un tiempo particular juntos presentando la película en Cannes y fue muy hermoso”.

La entrevista adquirió un tono más serio al hablar del gesto de apoyo a las protestas colombianas en medio de la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes. Con una respuesta corta y contundente, Tilda aseguró que su apoyo “no fue una decisión; fue un gesto de solidaridad absolutamente obvio sobre el compañerismo con los disturbios sociales”.

Ahora bien, el equipo y los actores de “Memoria” recorrieron algunos lugares de Colombia, lo que les permitió conocer más de este país. Al preguntarle sobre lo que más disfrutó, la intérprete asegura que siente que Colombia es su hogar y que quisiera pasar más tiempo aquí.

“En primera instancia, ahora tengo amistades muy cercanas y el sentido de familia. Entonces, ese es el vehículo social. Me sorprende lo familiar que me resulta el lugar, realmente me siento como en casa. Si alguien me dijera, nunca podría volver a Escocia, estaría muy triste si no pudiera volver a mi país, pero si tuviera que elegir otro lugar, elegiría Colombia porque me envolvería en un sentido de familiaridad. Es extraño decirlo porque no se imaginaría que Colombia y Escocia se sentirían tan familiares en la gente, la cultura y el paisaje”, asegura Tilda con una mirada llena de brillo al hablar de su experiencia en tierras cafeteras.

Por otra parte, Colombia es rica y abundante en su cocina y Tilda asegura estar enamorada de la gastronomía nacional. En medio de risas, nos contó que “hay una escena en la película en la que como muchas arepas. Creo que el equipo le preocupaba que me fuera a gastar todo el presupuestos comiendo arepas. He comido algunos de los mejores alimentos de mi vida aquí en Colombia. Hay fruta que no puedes encontrar en ningún otro lugar como la granadilla. Quiero decir que nunca las he visto en Europa. También me encanta el arequipe y el envuelto”.

Su buena experiencia en el país abrió la posibilidad a que Tilda quiera vivir en Colombia. Al preguntarle si trabajaría aquí de nuevo, la actriz dijo “claro, pero prefiero estar aquí. Me gustaría estar aquí mucho tiempo, pero no filmar una película. Solo para estar y viajar y ver más del país. Me gustaría ir al norte y al sur. Realmente me gustaría explorar”.

Para cerrar este encuentro con una de las actrices más grandes y reconocidas de la actualidad, le pedimos que les enviara un mensaje a los lectores. A lo que con gran seriedad y pasión Tilda dice “mi mensaje a los lectores es que lo que tienen con Memoria es una oportunidad única para comprender realmente por qué la pantalla grande es importante para nosotros. No solo culturalmente, sino sociológicamente.

Una de las cosas que encontré maravillosas durante la pandemia es que muy rápidamente las tres cosas en las que todos estuvieron de acuerdo y que más echaron de menos fueron: familia y amigos, música en vivo y cine. Estas fueron las tres cosas que la gente de todo el planeta se perdió y temían que no volvieran.

Soy un gran activista del cine y ahora existe una nueva urgencia de proteger y sostener el cine de pantalla. Estoy muy agradecida por ello y refleja que debemos poner nuestras mentes para proteger el cine. Necesitamos películas que recuperen ese espacio de merecer estar en la gran pantalla. ‘Memoria’ hace eso y Apichatpong Weerasethakul es un gran artista moderno. La invitación es ir a la pantalla grande más grande con el mejor sistema de audio para sumergirse en la película”.