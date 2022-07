Lo que muchos aman de Kate Middleton es que siempre está elegante para cualquier ocasión. La celebridad de la realeza siempre esta preparada para todas las ocasiones, aparece con outfits veraniegos, elegantes, sobrios, y lo mejor de todo: muy sencillos, para que nos inspiremos a reproducir algunas de sus tácticas.

Middleton, además, siempre logra verse cómoda, y eso es también en lo que consiste su elegancia.

En este caso, este outfit es ideal para quienes vivimos en ciudades de climas cambiantes, fríos, pero en los que también sale el sol.

El outfit de Kate Middleton

Este sencillo outfit de Middleton es ideal para un día que llueve, pero también para esos ratos en los que quizás pueda mejorar y salga el sol o viceversa. Su look consiste en unas botas de gamuza café, jeans negros, una ligera sudadera color verde granito y, la clave de este outfit, una chaqueta de un verde militar grisáceo.

Todo el look oscila entre los tonos oscuros y verdosos. Esto nos permitiría a todas sentirnos cómodas y protegidas del sol y de la lluvia, pues las capas son ideales para variar con el clima y si son lo suficientemente ligeras como para no acalorarse mucho mejor.

El estilo lo complementó con unos aretes dorados y una cola de caballo, como siempre, aportando a su estilo sobrio pero elegante.

Kate Middleton nos muestra look ideal para adaptarse al clima lluvioso y soleado Foto: Pinterest

Cómo utilizar este estilo como Kate Middleton

Aunque conozcamos este look en muchas de nosotras, lo que mejor podemos rescatar además de las capas son los tonos de color. Son colores que fácilmente se adaptan a los dos climas, y esto es una clave para tener en cuenta cuando no tenemos claro qué clima va a sorprendernos: necesitamos tonos no tan claros ni tan oscuros. Ya que la ropa oscura almacena el calor y la clara tiende a ser ropa más fresca, lo más importante es que este verde grisáceo fue un punto medio perfecto. Las botas además, son muy importantes, ya que si hace calor no serán molestas, especialmente estas de cuero café, y si comienza a llover tus pies y su temperatura estarán protegidos.

También, recomendamos en la parte superior un top ligero, que te proteja de los rayos del sol, pero que no te acalore, y que también te mantenga segura si comienza a llover, como lo que ella utiliza, una camisilla ligera de tono claro.

Te sugerimos por supuesto que la chaqueta o cazadora que decidas usar haga juego con los pantalones. O te inspires en otros looks de Kate Middleton si quieres verte con estilo y seguridad.

