Kika Vargas deja a Colombia por lo alto con su nuevo éxito en el extranjero

La diseñadora colombiana Kika Vargas sigue creciendo de manera internacional y acaba de lograr uno de sus más grandes éxitos en su carrera, una colaboración con el importante minorista estadounidense Target.

Esta colaboración es en la segunda edición de la Colección de Diseñadores para el otoño de este año, ya está a la venta y por tiempo limitado. Cuenta con diversas prendas y accesorios que demuestran su eterno amor por Colombia.

Es también una muestra del crecimiento que su marca está teniendo, no solo en Norteamérica, también hace parte de un plan de posicionamiento y expansión en Asia y Europa.

La colección de Kika Vargas consta con más de 100 artículos y tiene precios que van desde los 8 hasta los 70 dólares, la mayoría por un precio menor a los $40. La Colección de Diseñadores tiene otras propuestas de marcas reconocidas como La Ligne y Sergio Hudson.

Cromos conversó con la bogotana para conocer un poco más de este proyecto, así como algunas reflexiones sobre su carrera.

La colaboración ya se encuentra disponible a la venta por un tiempo limitado. Foto: Cortesía - Kika Vargas

Kika Vargas habla sobre su nueva colección y su carrera como diseñadora

Cromos: ¿Cómo se dio la colaboración con Target?

Kika Vargas: A nosotros nos contactaron en junio del año pasado para empezar a entablar una conversación, querían saber un poco de la marca, la marca se ha ido posicionando en Estados Unidos desde hace tres años, ya nos venían siguiendo, querían saber todos los valores de la marca, qué pensábamos de Target.

Desde el principio fueron muy directos de que este era solo el primer acercamiento a la conversación y justo después de la primera llamada se dieron las cosas. Trabajamos un año y pico en la colección que acaba de ser lanzada.

C: ¿Cómo fue el proceso de creación y de qué consta la colección?

KV: Eso ha sido una de las cosas más lindas de trabajar con ellos, que fueron desde el primer momento muy abiertos a todas nuestras ideas, sabían lo importante que era para nosotros traer esa inspiración de Colombia y representar a Colombia en lo que más pudiéramos de la colección, nos preguntaban qué queríamos reflejar, qué queríamos hacer con esta colección.

Nos enfocamos en traer esa inspiración del país con los estampados, yo dibujo todos los estampados, es una de las partes que más me gusta de la creación de las colecciones, entonces me inspiré en las flores, en los corales de nuestros mares, en traer muchísimo color para representar la calidez y esa felicidad que nos representa tanto como colombianos y latinos.

En cuanto a la colección lo que queríamos hacer era traer todos esos estilos que han sido best sellers de la marca, esos volúmenes, formas y prendas que han sido conocidas y se han vendido también en la trayectoria de Kika Vargas, para poderlos ofrecer en la colección y traerlos a las masas, dar esa oportunidad a la gente que no puede comprar la original, ahora tiene la prenda de Kika Vargas para Target.

En los accesorios, cuando hablábamos con ellos, les decíamos que nos caracteriza muchísimo, tanto a mí como diseñadora, como a la marca, las gafas que siempre han sido un símbolo mío, yo me pongo gafas hasta en la noche si pudiera, pero no me dejan, pero me representa muchísimo, también están los bolsos grandes, que es lo que generalmente cargo de la casa al taller, que me toca cargar muchas cosas, esas son las historias lindas que van a ver dentro de la colección.

C: ¿Cuál crees que sea la clave para que tu negocio haya podido expandirse tanto en los últimos años?

KV: La clave siempre ha sido perseverancia, el estilo de la marca, su visión, siempre ha sido alrededor de la arquitectura, el volumen y las formas, haber sido perseverante con esa visión todos estos años, tenerla tan clara y trasmitirla en todo lo que uno hace, va abriendo uno su propio camino, la idea es diferenciarse y ser único.

Eso es algo que nos ha ayudado, no ha sido fácil, ha habido años en los que nos han cerrado muchas puertas, pero si uno tiene su identidad clara y lucha por su éxito, su granito de arena, llegará el momento en el que se abre una puerta y una puerta salen dos, siempre había creído que toma una persona en el momento que toca que crea en uno para empezar a abrir esas puertas, la paciencia también es una gran palabra.

C: Con una carrera como la tuya, ¿qué te inspira como diseñadora después de todos estos años?

KV: La familia, siempre he creído que todos en Kika Vargas somos una familia, más allá de trabajar juntos. Seguir creciendo esa familia y ver que cada día hay más gente que apoya el sueño, que cree en el sueño, me motiva cada mañana, levantarme y decir: ‘estoy haciendo lo correcto’.

La inspiración es como un músculo que hay que trabajar, entonces estoy buscando constantemente gente que inspira, conocer artistas, el arte es una de mis grandes inspiraciones en mi trabajo, no tanto como la pieza ya hecha, sino conocer los artistas, conocer sus historias, sus formas de trabajar, entonces esa siempre es una forma de encontrar inspiración y aprender de los demás.

Cromos: ¿Cuáles son tus tres tips infaltables de estilo?

KV: A mí me parece importantísimo un blazer, específicamente azul oscuro, me parece que este color va con todo, un blazer funciona muchísimo para una reunión, un almuerzo, a las 8 de la mañana, a las 12, si uno tiene un cóctel o si se va a ver para tomarse una cerveza, de la mañana a la noche va muy bien, en todo escenario y combina con todo. Yo amante fiel a los zapatos planos, invito siempre a las mujeres a ponerse zapatos planos, va mucho con la identidad de la marca, creo que la comodidad es algo importante hoy en día. También las gafas, las adoro, me encantan, creo que le dan a uno un toque especial siempre.