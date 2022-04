Kris Jenner dice adiós al corte de cabello tipo Pixie y cambia al corte Bob Foto: AKM-GSI / Splash News

La empresaria y madre de las Kardashian, Kris Jenner, ha decidido cambiar su look y sorprender a todos sus seguidores.

Por muchos años ella usó el corte de cabello tipo Pixie pues resaltaba las facciones de su cara y se sentía cómoda con este.

Pero ha llegado la hora de un cambio de look y así lo dejó ver en sus historias de Instagram.

Kris Jenner cambia al corte de cabello Bob

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Kris Jenner se dejó ver con un nuevo look y sorprendió a todos su fanáticos.

Esto lo hizo para lucir radiante en el lanzamiento de la colaboración de sus hijas Kylie y Kendall para Kylie Cosmetics.

Esta se lanzó el miércoles 6 de abril y trae nuevas paletas de sombra de ojos y de contorno, también nuevo colores de labiales y demás.

Ella sigue teniendo su color de cabello característico que es el negro y va muy bien con su tono de piel y sus ojos.

Es un corte que da un poco más arriba de sus hombros y las puntas de su cabello se rizaron hacia adentro para dar un toque de elegancia.

Aún no se sabe si este es un homenaje a su madre Mary Jo Campbell que solía aparecer en el reality show Keeping Up With the Kardashians con un corte de cabello parecido.

‘No podría estar más orgullosa de nadie en toda mi vida’, dijo Kris Jenner en la cena donde también hubo cócteles especialmente preparados con el tequila 818 que lanzó su hija Kendall.

