La Reina Letizia sorprende con su corsé de plumas

En una de sus última apariciones públicas, Doña Letizia recicla la que ha sido una de las prendas más comentadas de su closet en los últimos años.

Todas las apariciones de la Reina Letizia son analizadas con lupa, pero lo cierto es que la de ayer en la tarde nos ha dejado locamente sorprendidos por dos razones. En primer lugar porque ha rescatado una de sus prensas favoritas del armario y ha posado delante de todos los focos como una diva y, en segundo lugar, porque la prenda en cuestión elegida ha sido su corsé de plumas en tono pastel con el que ya nos enamoró el día de su estreno.

El look que ha rescatado de su armario consta de unas pantalones de traje negro de corte recto combinado con el maravilloso -y tan comentando- corsé de plumas con el que nos ha dejado boquiabiertos de nuevo por su ejemplo de elegancia. Y es que este atuendo, en especial el corsé, sale por completo del vestuario con el que estamos acostumbrados a ver a la Reina Letizia, pero no por eso es menos espectacular.

Fue en el 2019 cuando pudimos ver a Doña Letizia con este conjunto impactante en el tradicional concierto previo a los Premios Princesa de Asturias. Todo el look pertenece a la firma The 2nd Skin Co y ya en su día se publicó que, según la página web de la marca, el corsé tenía un precio de 680 euros y el pantalón de unos 550 euros.

Recordemos que los Reyes han llegado a Andorra para realizar su primer viaje de Estado internacional tras el confinamiento y cómo no, la Reina Letizia ha sido noticia por rescatar este conjunto espectacular para la cena en el Hotel Andorra Park con los copríncipes.