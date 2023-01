Las medias de punto: una tendencia inesperada para 2023

Un trend que puede ser de amores y de odios es combinar medias de punto en outfits casuales, con vestido o pantalones cortos.

La verdad es que a nosotros nos encanta, y aunque depende de cómo se lleven, se puede lograr un look super especial. Pueden ser tejidos, de colores o de lurex, con brillos y algo más transparentes. Lo cierto es que esta tendencia ya ha conquistado las pasarelas internacionales y muchas de nuestras celebridades favoritas.

Si lo dudas, no debes sino recordar la tendencia que impuso Alessandro Michele para Gucci en 2019, una línea entera de sandalias de plataforma con medias contrastantes y tights de encaje:

La campaña presentó sandalias de plataforma contrastantes con medias de punto y de encaje. Foto: Instagram Gucci

¿Con qué zapatos usar las medias o calcetines de punto?

Esta no es una moda para esconder, olvídate de las medias de todos los días y de esas que quedan guardadas debajo de tus pantalones. Estos son calcetines o medias que están hechas para ser vistas.

Con seguridad has visto que quienes los llevan, en general los combinan con mocasines, que puede ser la forma más popular, o con sandalias de plataforma. Queda bien con tus jeans preferidos o con vestidos, lo importante es que puedas lucirlas abiertamente. Puedes también usarlas con oxfords de plataforma.

También las usan con botas Uggs, y aunque es una tendencia que dividió las redes, aquí está para que tú decidas de qué lado estás:

Lo cierto es que esta moda te permite lucirte con medias mucho más especiales, pueden ser monocromáticos o de varios tonos, y recomendamos que si usas mocasines lo hagas con medias blancas, como lo hace Hailey Bieber, aunque mucho nos hayan enseñado desde pequeños que las medias blancas y los zapatos negros no van. En esta tendencia, las reglas son otras. Elige unos cálidos para que tu look no se lleve tu comodidad por delante y recuerda que este accesorio es lo más importante de todo el look.

Glamour lo dice: “Los calcetines también son una forma sencilla de añadir un poco más de color, estampado o un material diferente al atuendo para lograr un mayor contraste. Ya sea que los combines con mocasines, tenis, flats o botas Ugg, los calcetines de punto son probablemente el accesorio de tendencia más cálido y fresco del año”.

