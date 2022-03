Lilac Balayage: La tendencia en tintura con el color oficial de 2022

El lila es el color del año 2022 Foto: Foto: Instagram @aprilbuzanhairdressing

En las tendencias de primavera 2022 una de las mejores técnicas de coloración es el lilac balayage, que va de acuerdo con los colores de moda, entre fucsias y morados, y además da un movimiento al pelo, por no ser un tono plano y tinturarse en “balayage”.

Te puede interesar leer: ¡Cambia tu look! Corte de pelo estilo mariposa es la tendencia del 2022

Las nuevas tendencias capilares no se hacen esperar cuando hay cambio de estaciones. Aunque en Colombia no experimentemos el cambio de clima, sin duda vemos cómo las tendencias y las vitrinas de nuestros almacenes favoritos cambian de estación y reciben los imperdibles de cada temporada.

Este año el lila o very peri es el color oficial de las tendencias. Si quieres verte increíble y probar algo nuevo, o si ya has tinturado tu pelo de diferentes colores, no lo pienses dos veces e intenta con el lila.

¿Qué es el balayage?

El balayage es una técnica de tinturación de origen francés en donde se decolora en “degradé” algunos pedazos del pelo, con un barrido ligero que da la impresión de ser aclarado por la luz. Esto, implica que tendrás varios tonos en un mismo color y el efecto degradado se verá en las puntas del pelo, que son más claras que las raíces, y es donde estará la mayor cantidad de luz.

¿Cómo es el Lilac Balayage?

Es una técnica en la que se utiliza la misma decoloración barrida y con degradados pero con tonos de lila o Very Peri, una mezcla entre celeste y lavanda que ha sido nombrado por Pantone oficial como el color del año 2022, y un tono que busca representar el futuro, la incertidumbre y la calma, a la vez, y estará presente en la gran mayoría de pasarelas internacionales. Este suele aplicarse en pelos platinados y rubios, pero queda muy bien en pelo oscuro también.

Como podrás ver, se puede utilizar en un sinfín de intensidades, tipos de cabello y peinados, así que no tiene que ser demasiado arriesgado si no lo deseas.

Conservando el principio de utilizar degradados para darle luz a diferentes partes del pelo, y el tono lila, oficial del año, podrás darle volumen y movimiento a tu pelo, ideal para esta temporada. ¡Pruébalo!

Te puede interesar leer: 5 vestidos de baño que serán tendencia en este 2022

Lee más contenidos como este aquí