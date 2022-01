Seguimos usando pantalones anchos en 2022

"Cutout" jeans Foto: getty

Los pantalones anchos siguen de moda. Esa larga temporada en la que los skinny jeans estaban de primer lugar en el closet de todos se sigue alejando.

Entre la búsqueda por la comodidad que ha acarreado la pandemia y el simple renovar de las generaciones, los pantalones elefante, baggies, bota campana, entre otros, siguen en furor.

Además, han sido las pasarelas las que se han alimentado de esta moda cotidiana y estilo callejero, no al revés, lo que ha dado fuerza a la tendencia.

Marcas como Vetements, Celine, Pitti Uomo y Balenciaga siguen sorprendiendo con nuevos diseños de pantalones elefante, “balloon”, jeans de bota ancha, y pantalones de diferentes telas en corte “culotte”.

A esta tendencia se le suman los “cutouts” en pantalones y también en camisas y tops, que se refieren a las prendas con cortes que dejan ver la piel. Estos son algunos de los más usados en el momento y los que vendrán:

Pantalones balloon

Como su nombre lo indica, lo que les da la forma a estos curiosos pantalones son su forma de globo. En la cintura hay algunos pliegues que “embomban” la parte superior, y hacia la bota se ajustan. Son más largos que unos pescadores, pero más cortos que unos pantalones bota campana.

Algunos tienen costuras frontales cerca de la bota para cerrar la silueta. Como la cintura es el punto al que irá la atención, se recomienda usar con tops dentro de los jeans.

Aunque dicen que no son para todas las siluetas, y pueden llegar a ser exigentes, creemos que hay que poner en práctica el viejo dicho: ¡de la moda, lo que te acomode!

Baggy jeans

Los pantalones de bota ancha y baggy jeans han llegado para quedarse. Atrás quedó la larga temporada de skinny jeans que nos acompañó en un muy largo auge para darle paso a nuevas formas.

Lo que sí definitivamente despedirá el 2022 son los jeans con bordes deshilachados y al tobillo. Las siluetas largas y anchas seguirán predominando para estilizar la figura.

Pantalones en corte culotte

Este modelo lo hemos visto popularizado en diferentes tipos de tela y variaciones a lo largo de dos temporadas.

Este pantalón de largo “midi”, es también, como los balloon, un tipo de prenda que no llega hasta la bota, es bastante ancho en las caderas y, por el contrario del balloon, termina abierto en la parte inferior.

Puede ser de tiro medio o alto y, como algunos dicen, puede confundirse con una falda larga en algunos casos. Muchos de estos pantalones se popularizaron con un “deshilachado” en la parte inferior, tendencia que terminará de despedirse en esta nueva temporada.

Pantalones con cutouts

Estos sensuales pantalones recuerdan algunas de las tendencias en la moda de los 2000. Son pantalones anchos y de bota abierta, de tiro medio o alto, con “recortes”, como su nombre lo indica, para dejar ver algo de piel.

Muchas celebridades como Bella Hadid los lucen en esta temporada, y pueden ser en denim, cuero, o telas fuertes y no muy ligeras que permitan sostener la figura.