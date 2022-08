Uñas: ¿Cómo cuidar tu manicure cuando lo haces tú misma?

Si te cuidas las uñas y te haces el manicure tú misma, seguramente habrás notado que las uñas pueden dañarse rápidamente y tienen un terminado muy diferente al de las peluquerías.

Sin embargo, no siempre estamos dispuestas a gastar dinero en la peluquería, o no tenemos tiempo, y lo hacemos rápidamente para vernos bien, igual, en la oficina, en el trabajo, las reuniones, o simplemente para una cita de amigos o con tu pareja. Lo cierto es que ir a la manicurista no es la única opción para tener las uñas bien presentadas, aquí te damos algunas recomendaciones:

1. Mucho ojo con cómo te aplicas el protector solar, cremas y aceites

Estos productos químicos son los mayores enemigos de nuestro esmalte si no lo aplicamos del modo adecuado. Recomendamos que las cremas que te apliques en la noche y el bloqueador durante el día sea solamente en la palma de la mano, tocarla lo menos posible con la mano entera y solo con algunas puntas suaves con las yemas de los dedos. Esto evitará que el esmalte se levante y se desprenda o se difumine.

2. Aplicar base antes de poner el esmalte

Es super importante aplicar una base transparente de esmalte, ojalá con vitaminas, nutrientes y antioxidantes para cuidar las uñas, mejorar su flexibilidad, y formar una película protectora antes de aplicar el esmalte.

3. Poner dos capas de esmalte… ¡pero muy finas!

Un secreto casero para que tu manicura o pedicura te dure más sí es poner dos capas de esmalte, pero deben ser muy delgadas, pues si te excedes o aplicas demasiado esmalte es más fácil que salte el color. También, que te salgas de la zona de la uña.

4. Agrega una capa de brillo al finalizar

Esto evitará que el esmalte se vea ‘envejecido’ y así no perderán su look. Y si ya las tienes pintadas y te faltó este paso, limpia con alcohol la superficie de las uñas previamente, o no se adherirá de la forma adecuada y no quedará bien. Las uñas deben estar impecables antes de aplicar cada capa.

5. Si tienes un viaje a la playa, elige colores claros.

Esto te ayudará a que si llegas a perder color o brillo en tus uñas, no sea tan exageradamente notorio. Al revés, podrás combinar muy bien todos tus outfits veraniegos, y si la piscina, el sol o el mar te acompañan, no podrán estropear del todo tus uñas y se notará mucho menos si tienen alguna imperfección que si utilizaras un color oscuro como el negro, azul, rojo, etc.

