Uñas con negro: elegantes, sencillas e ideales para la oficina

En las últimas tendencias de moda veremos una reinvención del clásico manicure francés con otros tonos, y también, uñas cortas y más sobrias.

Si aún no lo has probado, aquí te damos algunas ideas para que lo hagas tú misma o lo compartas con tu manicurista favorito para que te ayude a cumplir el propósito.

Esta vez nos iremos por el negro porque sabemos que este es un color perfecto para ir a la oficina y complementar tus outfits más ejecutivos y profesionales. Si pensabas que las uñas XL son lo único que está de moda en el estilo en las calles, pues fíjate que esta nueva tendencia ya se está posicionando como la nueva favorita.

También puedes llevarlas en acrílico con uñas muy cortas, y verás que refrescará tus outfits con un look más sobrio pero igualmente chic.

Nail art negro

El nail art negro que presentaremos a continuación es para mujeres que quieran una opción sobria, para las que aman el manicure elegante, o para mujeres que llevan mucho tiempo haciéndose las uñas con colores, usando acrílico, y quieren descansar de ello pero no aguantan ver sus uñas arregladas. Recomendamos también que cada uña tenga un diseño diferente. Esto hará que tu look se vea más joven, pero no es obligatorio.

Clásicas uñas francesas negras

La manicura francesa es ideal para todos los gustos, si se ajusta al color favorito. Este look es elegante y da un estilo sofisticado que nos gusta ver en cualquier mujer ejecutiva y profesional. Es clásico y fácil de hacer así que no tendrás que ir muy lejos.

Diseño de uñas minimalistas

Si te gusta un nail art que combine con todo pero no llame demasiado la atención puedes probar con poner simplemente algunos puntos en la parte superior de cada uña. Recuerda que puedes intercalar con una cubierta con esmalte negro.

A ese mismo principio puedes agregarle detalles del francés para complementar.

Uñas francesas doblemente negras y mate

Para quienes aman el mate, pero una vez se lo ponen igual extrañan un poco el brillo de los esmaltes clásicos, este es un ideal francés negro brillante sobre negro mate. Solo asegúrate de que dejes secar muy bien la base para luego hacer la fina punta del negro brillante, ¡y listo!

Quedaste muy elegante. Ideal para la oficina o para una ocasión profesional especial.

También puedes sumarle un diseño discreto en brillante sobre el negro mate:

Con mini detalles dorados

En el tema de uñas los detalles son lo que cuenta, y si quieres un estilo sobio y elegante, este es un clásico inmediato para ti. Puedes pedir una fina línea dorada sobre un negro brillante, ideal para cualquier ocasión y muy discreto. También, puedes variar y si quieres darle un toque más atrevido, la línea puede ser de cualquier otro color de tu preferencia.

