Video: Maluma cambió de look, ¿la nueva tendencia en cortes para hombre? Foto: Quay Australia

El paisa Maluma ha decidido cambiar su estilo y así lo ha hecho a través de sus redes sociales, publicando un video en el que su apariencia da un giro de 360 grados.

Te puede interesar leer: Así son los Dóberman, la raza de perro que tiene Maluma

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Su video publicado primero en su cuenta de TikTok y después en Instagram ya cuenta con más de 3 millones de visualizaciones y miles de comentarios en el que las opiniones se dividen entre los que están de acuerdo con su cambio y los que lo prefieren moreno.

Maluma y su cambio de ‘look’

Para entender un poco este tema conversamos con Enrique Trujillo asesor de imagen personal desde hace 15 años y nos cuenta si este estilo es la nueva tendencia en cortes para hombre

Según Trujillo el corte de Maluma no está en tendencia ni en furor en este momento.

“Maluma es un hombre que siempre se ha caracterizado por tener el pelo corto, es un hombre que siempre le ha gustado experimentar los colores que nunca pasan de moda”, comentó Enrique.

El cantante le queda muy bien estos colores platinados por su tono de piel, por su color de ojos y además por ser un hombre latino, entonces le da un aspecto de hombre ‘malo’.

Te puede interesar leer: Lauren Sánchez, la novia rica de Jeff Bezos que lo acompaña en todos sus viajes

“Si hablamos de tendencias de corte creo que no es la que los muchachos buscan en este momento, creo que el corte está por los lados, que quieren tener el pelo más largo, un poco más curly y no hacía arriba como lo tiene el artista”, comentó Trujillo.

Sin embargo, para el asesor, el color de pelo rubio platinado está de moda en países con clima cálido y sobre todo donde el verano es todo el año, así que el cambio de temporada refleja también el cambio de estilo para algunos hombres.

Según el experto, si se habla del por qué algunos hombres se lo pintan y se arriesgan a llevarlo así, es porque tenemos los referentes como los jugadores de fútbol brasileños con esta tendencia del pelo rubio platinado o también el blanco, el rojo o el mismo rosado.

“Creo que actualmente hay una tendencia que vuelve en este 2022 y es la cresta en los cabellos cortos, si te das cuenta está volviendo el corte siete con mucha fuerza en la mayoría de los hombres y eso hace que otros quieran imitar ese estilo”.

“Eso no quiere decir que no es un corte que no se puede utilizarse o llevar actualmente, muchas veces es un corte que a muchos hombres les queda bien es un corte s ligero, fácil de llevar y cómodo para todos los hombres”, concluye Trujillo.

Te puede interesar leer: Maluma debuta en la pantalla grande junto a Jennifer López