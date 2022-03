Lauren Sánchez, la novia rica de Jeff Bezos que lo acompaña en todos sus viajes Foto: GettyImages/ Instagram

Se calcula que la fortuna de Lauren Sánchez nacida en Alburquerque, Nuevo México en 1969, ronda los 30 millones de dólares. Viene de una familia humilde, su papá era mecánico e instructor de vuelo y su madre una piloto, ambos de origen mexicano e inmigrantes en Alburquerque.

Sánchez comenzó su carrera como presentadora de noticias y reportera de entretenimiento, en algunas ocasiones fue actriz. Se desempeñó como presentadora en Good Day LA de KTTV Fox 11 y conductora de Ten O’clock News de Fox 11, así como corresponsal especial de Extra. Su carrera no paró ahí, así que también trabajó en programas como Larry King Live, The Joy Behar Show y Showbiz Tonight.

Por su trabajo en televisión recibió varios premios como el Emmy y así mismo ha hecho algunas apariciones en el cine, en películas como: The Longest Yard, The Day After Tomorrow, Fight Club y Ted 2.

Después dejó las cámaras de televisión para convertirse en piloto de helicópteros, sacó su licencia en 2016 y creó la compañía Black Ops Aviation, una empresa de aviación que se dedica a la producción y filmación de tomas áreas para películas de acción. De hecho, su compañía ha realizado algunos trabajos en producciones de Hollywood.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez: su polémica historia de amor

A principios de 2019 y luego de más de 25 años de matrimonio, el empresario Jeff Bezos sorprendió al mundo con la noticia de su divorcio con su esposa, MacKenzie Scott tiempo en el cual tuvieron cuatro hijos, tres biológicos y una niña que adoptaron en China.

Sin embargo, varios medios de entretenimiento aseguraron que el empresario estaba saliendo con Lauren Sánchez y sería uno de los motivos del divorcio de la pareja.

En el caso de Sánchez, la presentadora sostuvo una relación en 2002 con el exjugador de fútbol americano, Tony González, con quien tuvo un hijo, Nikko. En 2005 la estrella de televisión se casó con Patrick Whitesell, un agente de Hollywood, fruto de su relación tuvieron a Evan y Ella. Y en 2019 Sánchez y Whitesell solicitaron el divorcio, proceso que finalizó en octubre de ese año.

De hecho, Lauren Sánchez y su exesposo eran vecinos y amigos cercanos del matrimonio de Jeff Bezos y MacKenzie Bezos.

Meses después de que el divorcio se concretó y el conflicto por la filtración sobre su romance se calmó en redes sociales y medios de comunicación, Jeff Bezos y Lauren Sánchez decidieron presumir su amor a través de redes sociales con viajes por diferentes partes del mundo.

Medios de comunicación han confirmado que las familias de ambos son muy cercanas, ya están incorporadas y todos se llevan muy bien es más han aprobado el romance de la pareja.

Lauren Sánchez es actualmente la vicepresidente de la Fundación de Jeff Bezos ( Bezos Earth Fund) y es quien lo acompaña a todos los viajes por territorios biodiversos para proteger y contribuir económicamente a preservar estos espacios.

