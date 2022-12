Las chanclas prometen reemplazar a los tacones en 2023

Series como ‘Sex and the City’, ‘Gossip Girl’, o ‘Emily in Paris’ han posicionado a los tacones como los reyes del calzado, que sin esta pieza el estilo no es estilo. Para todos los eventos formales o elegantes, las sandalias de tacón, los pumps, inclusos las botas y botines, son los únicos que se pueden usar según la etiqueta, pero parece que esto llega a su final, pues las chanclas prometen ser una gran tendencia para el próximo año.

Lee también: El truco de moda para lucir elegante y con estilo esta Navidad

Aquí encuentras más contenidos como este

Como las socialités, modelos y celebridades han demostrado en los últimos meses con su estilo de calle, estas zapatillas van perfectamente con una falda satinada y un bolso de lujo. Diversas colecciones para las temporadas Primavera – Verano 2023 y Pre Fall 2023 son la prueba de que serán un imprescindible en el armario de todos y todas.

3 marcas que ponen de moda a las chanclas

Dior

En el caso de Dior, la firma francesa propone conjuntos relajados, casi que, con un toque bohemio, que se acompaña perfectamente con unas sandalias sencillas de dedo planas, en color negro. La marca las usa con pantalones negros y blusas con transparencias, también con un vestido y abrigo largo bordado, otra opción es una falda hasta el tobillo con camisa blanca oversized, el toque final son unas perlas.

Además: El mejor truco de maquillaje para las vacaciones en clima cálido

The Row

Otra marca de lujo que pone de moda las chanclas para el 2023 es The Row, liderada por las gemelas Olsen. Uno de sus grandes éxitos es el modelo ginza, su gran atractivo es el estilo minimalista y práctico que tantas personas buscan en la actualidad.

Para la colección Pre Otoño 2023, la firma muestra una opción que básicamente combina con cualquier look, además de los trajes de sastre, se llevan con un vestido blanco y largo, guantes, asimétricos y más, estas sandalias planas van atadas al tobillo, un poco más especiales que las de Christian Dior.

Et Ochs

En el caso de Et Ochs, para quienes no quieren una versión plana y un poco más elegante, tienen una especie de thong sandal, aprovechando la tendencia de los 2000 y van en color negro, se acompañan con vestidos oscuros y gafas deportivas, perfectas para las fiestas decembrinas y todo el 2023.

Te sugerimos leer: 4 opciones de calzado que estarán de moda para el resto del año