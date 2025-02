El propósito del himen: lo que nadie te ha contado sobre su función real

El himen ha sido un tema de debate, mitos y desinformación durante siglos. Aunque muchas personas lo asocian con la virginidad, su función real en el cuerpo humano va más allá de esa idea cultural.

En este artículo, exploraremos qué es el himen, cuál es su propósito biológico y responderemos las preguntas más comunes sobre este tejido.

¿Qué es el himen y dónde se encuentra?

El himen es una membrana delgada y flexible que cubre parcial o completamente la entrada de la vagina. Está compuesto de tejido conectivo y mucoso, y su grosor y forma varían entre las personas.

El himen es una membrana con variaciones naturales que no define la virginidad ni la pureza de una persona. Fotografía por: Getty Images

Tipos de himen:

Anular: Rodea la abertura vaginal como un anillo.

Semilunar: Tiene forma de media luna, dejando más espacio abierto.

Cribiforme: Presenta Presenta pequeños orificios en su superficie.

Septado: Tiene una banda de tejido en el centro que divide la abertura vaginal en dos.

Imperforado: Cubre completamente la entrada vaginal (en casos raros requiere intervención médica).

Según la American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), la estructura del himen es única en cada persona y no es un indicador fiable de actividad sexual.

¿Cuál es la función del himen en el cuerpo?

A pesar de los mitos, el himen no tiene una función reproductiva clara. Sin embargo, algunos científicos sugieren que pudo haber tenido un propósito evolutivo.

Teorías sobre su función:

Protección en la infancia: Se cree que podría actuar como una barrera parcial contra infecciones en los primeros años de vida.

Estructura de desarrollo: Algunos especialistas consideran que el himen es un vestigio del Algunos especialistas consideran que el himen es un vestigio del desarrollo fetal y no cumple un papel esencial en la adultez.

De acuerdo con un estudio publicado en la International Journal of Sexual Health, el himen no tiene un propósito funcional en la adultez y su presencia o ausencia no afecta la salud sexual o reproductiva.

¿El himen siempre se rompe con la primera relación sexual?

No necesariamente. Aunque el himen puede estirarse o desgarrarse durante la penetración vaginal, hay otros factores que pueden modificar su estructura.

Otras razones por las que el himen puede cambiar:

Uso de tampones o copas menstruales.

Masturbación o exploración vaginal.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el concepto de que el himen “se rompe” con la primera relación sexual es un mito, ya que en muchas mujeres simplemente se estira sin causar sangrado ni dolor.