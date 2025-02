¿Es posible tener sexo solo con besos? Si abres tu mente, sí

El beso es una de las expresiones de intimidad más profundas entre dos personas, y para algunos, puede ser una experiencia tan intensa que incluso podría considerarse una forma de encuentro sexual.

Pero, ¿es posible tener sexo solo con besos? En este artículo exploramos la conexión entre el deseo, la excitación y los besos apasionados.

¿Un beso se considera algo sexual?

Los besos tienen un fuerte impacto en el cuerpo. Según un estudio publicado en Archives of Sexual Behavior, los besos activan áreas del cerebro relacionadas con el placer y la excitación.

La sexualidad es una experiencia subjetiva y personal. Fotografía por: Getty Images

Además, aumentan la producción de dopamina y oxitocina, hormonas relacionadas con el deseo y el apego emocional.

Para algunas personas, los besos intensos pueden llevar a una excitación sexual sin necesidad de otro tipo de contacto físico.

En estos casos, la estimulación psicológica y emocional que provocan los besos puede ser suficiente para alcanzar altos niveles de placer.

¿Puede un beso llevar al orgasmo?

Si bien la mayoría de las personas requieren estimulación directa para llegar al orgasmo, existen casos en los que un beso profundo, combinado con la imaginación y el deseo, puede llevar a un clímax.

Según la sexóloga Emily Nagoski, autora de Come as You Are, el cerebro juega un papel clave en la respuesta sexual y, en algunos casos, los besos intensos pueden ser una vía para alcanzar el orgasmo sin contacto genital.

Existen testimonios de personas que han experimentado orgasmos espontáneos a través de besos apasionados, aunque esto no es común. La clave está en la conexión emocional, la excitación mental y la respuesta del cuerpo a la estimulación sensorial.

Beneficios de los besos en la intimidad

Los besos no solo tienen un impacto emocional, sino también beneficios físicos y psicológicos, entre ellos:

Aumento del deseo sexual: Activan neurotransmisores que incrementan Activan neurotransmisores que incrementan el deseo y la atracción.

Mayor conexión de pareja: Fortalecen el vínculo afectivo gracias a la liberación de oxitocina.

