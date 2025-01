Este es el mejor día de la semana para tener sexo, según la ciencia: se alinea todo

¿Se imagina que existiera un día en el que el sexo fuera más placentero que nunca? No es cuestión de suerte ni de capricho, sino de ciencia. Investigadores de la London School of Economics han descubierto que el jueves es el momento perfecto para las relaciones sexuales.

La razón es simple: las hormonas están en su punto más alto, el cuerpo responde mejor y el placer se intensifica. Así que, si tenía otros planes, quizá quiera reconsiderarlos.

Jueves: el día en que el cuerpo pide más sexo

A lo largo de la semana, el cuerpo humano experimenta variaciones hormonales que influyen en el deseo y el rendimiento sexual. Los lunes, por ejemplo, estamos más expuestos al estrés, aumentando en un 20% el riesgo de un ataque al corazón. Los martes y miércoles suelen estar marcados por la productividad laboral y la fatiga acumulada.

Sin embargo, al llegar el jueves, algo cambia. Las hormonas masculinas y femeninas alcanzan niveles óptimos de sincronización, creando un ambiente perfecto para el placer. En otras palabras, el cuerpo está biológicamente programado para disfrutar más del sexo en este día.

El sexo placentero depende de cada pareja, pero hay hechos científicos que pueden ayudar en esa búsqueda. Fotografía por: Pexels

Más placer sexual, menos preocupaciones

Además del factor hormonal, el jueves tiene otra ventaja: es el preludio del fin de semana. A diferencia del domingo por la noche, cuando el pensamiento de la próxima semana laboral puede afectar el ánimo, el jueves permite liberar tensiones sin la presión del viernes de cierre.

De hecho, muchos especialistas en salud coinciden en que el sexo los jueves mejora el estado de ánimo, reduce el estrés y favorece un descanso más profundo. Y si es por la mañana, los beneficios se multiplican: mayor producción de endorfinas, mejor circulación sanguínea y un extra de energía para enfrentar el día.

¿Menos relaciones sexuales es mejor?

Sorprendentemente, diversos estudios han encontrado que las parejas más felices no tienen sexo todos los días, sino una vez a la semana. ¿Coincidencia? No lo parece. Al parecer, la clave está en la calidad, no en la cantidad. Elegir el momento perfecto puede hacer que cada encuentro sea más memorable y satisfactorio.

Por eso, si se busca el mejor día para tener sexo, la respuesta es clara: los jueves. Ya sea en la mañana para empezar el día con energía o en la noche para cerrar con broche de oro, este es el momento en que el cuerpo y la mente están en su mejor versión para el placer.

La ciencia ya dio su veredicto, ahora la decisión está en sus manos. Si el jueves no estaba en su radar como el día ideal para el sexo, quizá sea momento de hacer algunos ajustes en la agenda. Después de todo, si se trata de placer y bienestar, vale la pena intentarlo.